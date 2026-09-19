Vox cree "extremadamente grave la escalada de tiroteos" en Málaga tras registrarse tres asesinatos en un mes

El presidente de Vox Málaga, Antonio Sevilla, en una foto de archivo. - VOX MÁLAGA

MÁLAGA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox Málaga, Antonio Sevilla, ha calificado de "extremadamente grave" la situación que se vive en la provincia malagueña con las armas de fuego, tras registrarse, ha señalado, tres asesinatos en un mes.

"El notable aumento de los tiroteos en Málaga ha provocado que la imagen de la provincia esté seriamente tocada", según ha dicho Sevilla en un comunicado tras un nuevo asesinato este viernes, en este caso de un joven de 20 años a tiros en la calle Barcenillas de Málaga capital.

Al respecto, ha recordado que se han registrado "tres asesinatos por armas de fuego", en Marbella, Pizarra y Málaga capital; una situación que, según Sevilla, afecta a la imagen de Málaga "puesto que de nada sirve abrir hoteles de cinco estrellas si cada dos por tres hay un nuevo tiroteo", ha apuntado.

Es por ello por lo que el también parlamentario andaluz ha reclamado a las distintas administraciones adoptar "medidas contundentes contra el crimen y en especial contra el mercado negro de las armas de fuego", algo que Vox, ha recordado, lleva pidiendo desde hace más de un año.

"Somos el partido que más veces hemos reclamado adoptar medidas contra el crimen organizado y contra los narcos que actúan en Málaga y tanto PP como PSOE nos han ignorado e incluso nos dijeron que estábamos siendo alarmistas. Ahora, no hay día en el que los malagueños no suframos las consecuencias de su inacción", ha asegurado.

Para finalizar, Sevilla ha anunciado que Vox seguirá manteniendo reuniones con los sindicatos policiales "para seguir recogiendo todas sus reivindicaciones y necesidades en la lucha contra el aumento de los tiroteos en la provincia".