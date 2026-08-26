Vox critica la actitud de De la Torre en Ceuta: "Aquí se mostró a favor de la regularización masiva de ilegales"

Archivo - El portavoz del grupo municipal Vox Málaga, Antonio Alcázar, en una imagen de archivo. - VOX - Archivo

MÁLAGA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal de Vox en Málaga, Antonio Alcázar, ha criticado la actitud "hipócrita" que ha tenido este miércoles el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en su visita a Ceuta y ha recordado que el pasado mes de marzo "se mostró a favor de la regularización masiva de inmigrantes ilegales promovida por el Gobierno de Pedro Sánchez".

"No criticamos la visita de De la Torre a Ceuta, sino su hipocresía, la cual es cada vez más conocida por los malagueños", ha dicho Alcázar y ha insistido en que "en marzo, el alcalde llegó a decir que hay que seguir regularizando a los inmigrantes ilegales".

Ha añadido en un comunicado que "precisamente son esas declaraciones y esas políticas, como las de permitir rezos islámicos masivos en parques de Málaga, las que fomentan la invasión que ha sufrido Ceuta y que España viene sufriendo desde hace años".

Asimismo, Alcázar ha recordado que Vox "ya mostró su apoyo al pueblo ceutí en el Pleno celebrado el pasado 30 de julio, cuando la invasión de decenas de miles de inmigrantes ilegales estaba activa".

"De nada sirve ir a Ceuta para ponerse una medalla y hacerse la foto si después, cuando vuelves a Málaga, defiendes las mismas políticas migratorias y luces el mismo pin de la Agenda 2030 que Pedro Sánchez", ha insistido Alcázar.

Por último, el portavoz de Vox ha reclamado al alcalde del Partido Popular que cuando vuelva a Málaga, "rectifique y rechace la regularización masiva de inmigrantes ilegales que tanto defendió hace apenas cinco meses".