Vox critica "la caída del 70% en el sector del taxi" tras el cierre de la línea directa del AVE a Málaga

El parlamentario y presidente provincial de Vox Málaga, Antonio Sevilla, junto con el portavoz del grupo municipal Vox Málaga, Antonio Alcázar, atienden a los medios - VOX

MÁLAGA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario y presidente provincial de Vox Málaga, Antonio Sevilla, junto con el portavoz del grupo municipal Vox Málaga, Antonio Alcázar, han criticado "la caída del 70% en el sector del taxi" tras el cierre de la línea directa del AVE a Málaga.

Así lo han señalado tras mantener una reunión con la Asociación Unificada del Sector del Taxi (Aumat) para analizar las consecuencias económicas derivadas del cierre de la línea directa de AVE entre Málaga y Madrid, "una situación que está afectando gravemente a uno de los pilares del transporte y del turismo en la provincia".

Tras el encuentro, Sevilla ha advertido de "la magnitud del problema" y ha incidido en que "estamos hablando de más de 1.300 millones de euros en pérdidas estimadas en la provincia de Málaga y de más de 150.000 familias que se van a ver afectadas por esta desconexión ferroviaria".

Ha explicado que Vox está manteniendo encuentros con los distintos sectores implicados y ha subrayado "la especial preocupación" trasladada por el sector del taxi. "Según nos ha trasladado su presidente, el impacto es espectacular, con pérdidas que pueden alcanzar hasta el 70% del negocio durante la Semana Santa, uno de los periodos clave para el sector", ha apostillado.

De igual modo, ha señalado "el temor" existente a que las obras se prolonguen más allá del inicio de la temporada turística, "el sector teme que esta situación se alargue por la incompetencia del Gobierno de España, afectando a una etapa vital para la economía de la provincia".

En este sentido, ha criticado tanto al Ejecutivo central como al autonómico: "El Gobierno socialista y el Gobierno del Partido Popular en la Junta de Andalucía no están a la altura de las circunstancias", ha afeado.

Por su parte, el portavoz del grupo municipal Vox de Málaga, Antonio Alcázar, ha destacado "la gravedad" de la situación tras la reunión con Aumat. "Nos encontramos ante un colectivo fundamental para la ciudad que está sufriendo una crisis sin precedentes como consecuencia directa de la situación ferroviaria", ha explicado.

También ha incidido en "el impacto directo" sobre los profesionales del taxi y los usuarios y ha añadido que "la falta de conexión ferroviaria está llevando al sector al límite desde el punto de vista económico, afectando tanto a los trabajadores como a los ciudadanos que dependen de este servicio".

Asimismo, ha criticado la falta de respuestas por parte del Gobierno central diciendo que "el ministro Óscar Puente sigue sin ofrecer una fecha clara para la recuperación de la línea, y aunque ahora se habla de finales de abril, mucho nos tememos que el sector del taxi seguirá sufriendo las consecuencias de unas políticas negligentes".

Por último, desde Vox han asegurado que "continuarán reuniéndose con los distintos sectores afectados para evaluar la situación y exigir soluciones urgentes que minimicen el impacto económico en la provincia de Málaga".