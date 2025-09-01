Vox critica que Málaga lleva 20 años "sin acometer infraestructuras clave para sostener su liderazgo turístico"

Archivo - El presidente de Vox en Málaga y diputado del Parlamento de Andalucía, Antonio Sevilla. - VOX MÁLAGA. - Archivo

MÁLAGA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox Málaga, Antonio Sevilla, ha arrancado el curso político con un balance del verano turístico 2025 en la provincia y en la Costa del Sol, y al respecto ha alertado de "una caída significativa en los ingresos hoteleros y del turismo nacional, hasta ahora uno de los principales pilares del sector".

Vox alude a los datos del Informe de Perspectivas Turísticas Exceltur (II trimestre 2025) "que reflejan que Málaga capital ha sufrido una reducción del 5,9 % en ocupación hotelera y del 2,2 % en ingresos por habitación (RevPAR), mientras que otras ciudades andaluzas como Granada (+6 %), Córdoba (+4,8 %) o Sevilla (+1,6 %) han crecido".

Y añaden que "mientras que en la Costa del Sol, el crecimiento apenas ha alcanzado el 0,9%, muy por debajo de destinos como la costa almeriense o la Costa Tropical".

Según Antonio Sevilla, las empresas turísticas malagueñas están siendo castigadas por un aumento constante de costes, "fruto de políticas ineficaces e ideológicas impuestas por las distintas administraciones. Normativas en materia de energía, sostenibilidad y cargas fiscales que, lejos de aportar soluciones reales, se convierten en trabas burocráticas y económicas que restan competitividad a Málaga frente a otros destinos del Mediterráneo".

"No se puede exigir más esfuerzo a los empresarios turísticos mientras PP y PSOE les cargan con medidas absurdas y sin retorno. Cada nuevo impuesto o normativa mal planteada es un golpe directo a la rentabilidad del sector y, en consecuencia, al empleo", ha señalado el presidente de Vox Málaga.

FALTA DE INFRAESTRUCTURAS

Asimismo, Sevilla ha alertado que Málaga lleva dos décadas sin una nueva infraestructura pública relevante en materia de transporte terrestre y aéreo, mientras crece en población y visitantes.

"Málaga lleva 20 años sin acometer infraestructuras clave de comunicación terrestre y aérea para sostener su liderazgo turístico. Málaga se ve perjudicada por la falta de cohesión entre la movilidad urbana y el espacio turístico", ha dicho el también parlamentario de Vox en Andalucía, que ha destacado la importancia de que se ejecute de una vez por todas el tren litoral.

Además, Sevilla ha destacado la importancia de recuperar el turismo nacional con "campañas específicas de promoción en el resto de España", incentivando viajes familiares con acuerdos de transporte y paquetes vacacionales y, la necesidad de "desestacionalizar el turismo" con eventos durante otoño e invierno que permitan prolongar la temporada y estabilizar el sector.

"La Costa del Sol no puede permitirse vivir solo de su nombre. Si pierde al turista nacional, pierde estabilidad, empleo y su propio carácter como destino. Vox exige un cambio de rumbo inmediato: infraestructuras estratégicas, menos trabas a los empresarios, y un rechazo frontal a la tasa turística y a la turismofobia", ha concluido.