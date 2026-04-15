Vox critica que "tras ocho años de Gobierno del PP la sanidad malagueña va a peor"

El candidato número uno de Vox por Málaga a las elecciones andaluzas, Antonio Sevilla, atiende a los medios. - VOX

MÁLAGA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato número uno de Vox por Málaga a las elecciones andaluzas, Antonio Sevilla, ha criticado este miércoles un "problema muy grave" en el sistema sanitario público malagueño "tras detectarse retrasos en la realización de la prueba del talón a recién nacidos".

En declaraciones a las puertas del Hospital Materno, Sevilla ha advertido de que, según la información de la que dispone su formación, "unas 200 pruebas se han realizado fuera de tiempo, fuera de ese margen necesario", lo que considera "especialmente preocupante al tratarse de un examen esencial para detectar enfermedades graves".

"El retraso en estas pruebas puede provocar secuelas permanentes en los recién nacidos y supone un riesgo tanto para ellos como para sus familias", ha señalado. En este sentido, ha criticado que desde la administración se califiquen estos hechos como "incidencias" y ha insistido en "que se trata de una situación de gran gravedad".

De igual modo, el dirigente de Vox ha enmarcado esta situación dentro de lo que considera "un deterioro general de la sanidad pública en la provincia". "Estamos ante una sanidad colapsada, saturada e incluso desigual respecto a otras provincias andaluzas", ha afirmado.

Sevilla ha recordado que su partido ya advirtió en octubre del pasado año listas de espera de hasta 114 días para consultas con especialistas y de 152 días para intervenciones quirúrgicas.

Para el candidato "es lo que están padeciendo los malagueños mientras en otras provincias, como Córdoba, los tiempos son prácticamente la mitad". Asimismo, ha señalado problemas como la falta de personal, la sobrecarga de los profesionales sanitarios y el cierre de centros de salud en horario de tarde.

Ante esta situación, ha exigido explicaciones al Gobierno andaluz, así como "la asunción de responsabilidades". "No puede ser que después de ocho años de gobierno, y en pleno periodo electoral, se anuncien ahora planes para reformar la sanidad pública", ha criticado Sevilla, quien ha reclamado soluciones inmediatas.

Durante su intervención, también ha hecho referencia al reciente fallecimiento de una persona mayor en un hospital de la Costa del Sol, calificándolo de "trágico" y señalando que "se suma a la situación actual de la sanidad". "Los malagueños estamos sufriendo una de las peores sanidades de toda Andalucía", ha concluido.

