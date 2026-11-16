Vox en la Diputación de Málaga reclama un "plan urgente que acabe con el caos" del Cercanías C-1

El portavoz de Vox en la Diputación de Málaga, Antonio Luna, en una imagen de archivo. - VOX

MÁLAGA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo provincial Vox en la Diputación de Málaga ha registrado una moción para exigir al Gobierno de España "un plan urgente que ponga fin al deterioro de la línea de Cercanías C-1 Málaga-Fuengirola" y "atienda las necesidades ferroviarias de la provincia".

El portavoz del grupo provincial Vox, Antonio Luna, ha destacado en un comunicado que la C-1 "es la columna vertebral de la movilidad en la Costa del Sol occidental", al conectar Málaga capital, el aeropuerto, Torremolinos, Benalmádena y Fuengirola, y pese a ello, "lejos de recibir la atención que merece, el servicio empeora año tras año".

En la moción, Vox recuerda que la línea C-1 "transportó en 2024 un total de 17,1 millones de viajeros con solo 9,9 millones de plazas ofertadas, lo que supone una ocupación del 172%, muy por encima de Madrid o Barcelona".

A juicio de Luna, estos datos "demuestran que Málaga soporta una línea completamente saturada y abandonada por el Gobierno de Pedro Sánchez".

También Luna ha detallado que "entre el 3 y el 8 de noviembre se registraron cerca de 150 circulaciones afectadas, con 35 trenes suprimidos por completo, 20 recorridos interrumpidos y alrededor de un centenar de retrasos. Solo el viernes 6 de noviembre hubo 45 circulaciones afectadas y demoras de hasta 40 minutos".

Además, el grupo provincial Vox ha incidido en que "estos episodios no son hechos aislados". Al respecto, la moción expone que "en febrero se contabilizaron cerca de 120 incidencias, incluida la retirada de trenes para fumigarlos por la presencia de cucarachas; en mayo se cancelaron cinco trenes en una sola jornada por una avería de infraestructura; y en agosto la demora media de los trenes retrasados alcanzó los 12,2 minutos. Como consecuencia, el Cercanías de Málaga perdió 2 millones de viajeros entre enero y agosto, un 19,2% menos".

"Cada viajero que abandona el tren es un coche más en una A-7 que ya está colapsada", ha afirmado Luna, al tiempo que ha incidido en que "el problema no es puntual, sino estructural", ya que "casi la mitad de los 32 kilómetros de la línea C-1 sigue en vía única, lo que impide mejorar las frecuencias y provoca que cualquier incidencia se extienda al conjunto del servicio". A ello, ha dicho, se suma una flota Civia "con una media cercana a los 19 años y sin margen suficiente de reserva".

La moción también ha criticado "la falta de respuesta del Gobierno de España, que mantiene en fase de proyecto la duplicación del tramo Aeropuerto-Campamento Benítez, de apenas 2,8 kilómetros; sigue sin fijar plazos para la segunda fase del estudio de capacidad; y retrasa hasta 2028 la llegada de los siete trenes de gran capacidad anunciados".

Así, el grupo provincial Vox plantea que la Diputación de Málaga inste al Gobierno de España "a aprobar un plan urgente para la línea C-1 que garantice todas las circulaciones programadas, con unidades de reserva asignadas a Málaga, refuerzo del taller y del mantenimiento, plantilla de conducción suficiente y un protocolo que active transporte alternativo por carretera ante cualquier supresión".

Vox también reclama "la duplicación completa de la vía única de la C-1, empezando por la licitación de las obras del tramo aeropuerto-Campamento Benítez y la elaboración de los proyectos de los tramos restantes; adelantar la entrega de los siete trenes de gran capacidad previstos para Málaga; fijar una fecha cierta para la reapertura de la alta velocidad Madrid-Andalucía; revisar los taludes y puntos críticos de las líneas que atraviesan la provincia; y mejorar la C-2 y los servicios de Media Distancia con Sevilla, Ronda y Algeciras".