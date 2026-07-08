Vox exige al Gobierno que "deje de cargar sobre los ayuntamientos el coste del alga asiática"

La diputada nacional de Vox por Málaga Patricia Rueda - VOX

MIJAS (MÁLAGA), 8 (EUROPA PRESS)

La diputada nacional de Vox por Málaga, Patricia Rueda, ha presentado este martes en Mijas (Málaga), junto al grupo municipal de la formación, la iniciativa registrada en el Congreso de los Diputados para exigir al Gobierno "una respuesta inmediata" ante la llegada masiva del alga asiática a las costas malagueñas y "el elevado coste que su retirada está suponiendo para los ayuntamientos".

Así, desde la playa de El Torreón, Rueda ha criticado que "solo en los 14 kilómetros del litoral mijeño se han retirado cerca de 1,6 millones de kilos de esta especie invasora".

"Esto se traduce en un hedor insoportable, en la proliferación de mosquitos y en un coste que no debería asumir el Ayuntamiento de Mijas, sino el Gobierno de España", ha afirmado y ha recordado, además, que esta situación afecta de lleno a un municipio turístico en plena temporada estival.

En este punto, ha acusado al Ministerio para la Transición Ecológica de mantener una "dejación de funciones ante un problema que Vox viene denunciando desde el pasado año". "Ya registramos iniciativas reclamando soluciones definitivas y proponiendo medidas como permitir la captura y comercialización del alga, pero el Gobierno no ha hecho absolutamente nada", ha lamentado.

Ha recordado, además que, tras las consultas realizadas por Vox en las instituciones europeas, "quedó acreditado que corresponde a cada Estado miembro autorizar esa medida, por lo que ha señalado directamente al Ejecutivo de Pedro Sánchez por no adoptar decisiones que ayuden a frenar esta situación".

A través de la iniciativa registrada en el Congreso, Vox reclama al Gobierno que explique "qué medidas piensa poner en marcha para combatir la llegada masiva del alga, si ha evaluado el impacto económico que está soportando cada municipio afectado y si tiene previsto colaborar económicamente con los ayuntamientos que están asumiendo unas labores de limpieza que no les corresponden".

Por su parte, el portavoz del grupo municipal Vox Mijas, Juan Carlos Cuevas, ha agradecido a Rueda que lleve esta reivindicación al Congreso y ha insistido en que "los mijeños no pueden seguir pagando con sus impuestos un problema cuya competencia corresponde al Gobierno de España".

Cuevas ha recordado que Vox lleva años reclamando una solución definitiva "mientras los municipios continúan destinando importantes recursos a retirar el alga de sus playas".

Asimismo, ha criticado que el Ejecutivo "haya destinado fondos para combatir esta misma problemática en playas de la República Dominicana mientras, a su juicio, sigue sin ofrecer respuestas a los municipios españoles afectados".

"Lo que esperamos es que el Gobierno deje de mirar hacia otro lado y asuma de una vez sus responsabilidades, porque no es justo que sean los ayuntamientos quienes soporten en solitario el coste de un problema que corresponde al Estado", ha concluido.