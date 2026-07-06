Vox exige al Gobierno una fecha para que el AVE Málaga-Madrid recupere "de una vez" la normalidad

La diputada nacional de Vox por Málaga Patricia Rueda en una imagen de archivo - VOX

MÁLAGA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional de Vox por Málaga Patricia Rueda ha criticado este lunes el "nuevo caos ferroviario" que vuelve a sufrir la línea de alta velocidad Málaga-Madrid, "con retrasos, complicaciones para los pasajeros y sin una fecha concreta para que el servicio recupere la normalidad".

Rueda ha recordado que actualmente solo hay una vía en servicio a la altura de Álora (Málaga) y que las circulaciones se están realizando a una velocidad muy reducida debido a la situación del talud, "lo que sigue afectando de forma directa a miles de usuarios en una de las conexiones ferroviarias más importantes de España en plena temporada estival".

"Nuevo caos ferroviario en la alta velocidad Málaga-Madrid, retrasos y complicaciones para los pasajeros, y todo esto se suma a que la segunda vía, cuya puesta en servicio estaba prevista para finales de junio, continúa cerrada y por el momento no existe una fecha de reapertura", ha señalado en un comunicado la diputada.

Ante esta situación, Rueda ha anunciado que Vox llevará esta cuestión al Congreso de los Diputados "para exigir explicaciones al Gobierno de Pedro Sánchez". "Desde el Congreso de los Diputados, desde VOX, vamos a preguntarle a este Gobierno cuándo se va a normalizar la circulación de la alta velocidad entre Málaga y Madrid", ha afirmado.

La diputada malagueña ha criticado que, "después de que Málaga sufriera más de tres meses sin AVE directo con Madrid, el servicio continúe sin funcionar con la normalidad prevista".

En este sentido, ha subrayado que "la reapertura de la segunda vía estaba prevista para finales de junio, pero sigue cerrada y sin calendario oficial".

Rueda ha responsabilizado al Gobierno de Pedro Sánchez de esta situación y ha exigido "nuevamente responsabilidades políticas en el Ministerio de Transportes". "De nuevo, desde VOX, exigimos la dimisión del negligente ministro de Transportes", ha declarado.

Asimismo, la diputada nacional ha lamentado que "los problemas ferroviarios se repitan mientras el ministro está más preocupado en tuitear que en resolver los problemas ferroviarios". "Los usuarios quieren llegar a tiempo y también quieren llegar sanos y salvos", ha añadido.

Por último, Rueda ha advertido de que la situación "es especialmente grave al producirse en plena temporada de verano, con un incremento de desplazamientos hacia Málaga y desde la provincia". "Es intolerable que en plena temporada veraniega el AVE Madrid-Málaga siga sin funcionar al 100%", ha concluido.