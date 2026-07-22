Vox exige la rehabilitación del campo de fútbol de La Mosca y un plan que garantice la convivencia con vecinos

El portavoz del grupo municipal de Vox, Antonio Alcázar, atiende a los medios - VOX

MÁLAGA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Vox Málaga ha presentado una iniciativa en la que reclama la rehabilitación integral del campo de fútbol de La Mosca, "una instalación municipal que, tras más de tres décadas prestando servicio al deporte base en el Distrito Este, presenta un evidente deterioro que hace necesaria una actuación planificada y de carácter integral".

Así lo ha explicado el portavoz del grupo municipal de Vox, Antonio Alcázar, que ha detallado que la moción plantea que el Ayuntamiento "abandone la política de intervenciones puntuales y acometa una actuación global que permita garantizar unas instalaciones adecuadas tanto para los cientos de menores que utilizan el campo cada semana como para los vecinos del entorno".

Ha señalado que la Unión Deportiva La Mosca constituye uno de los principales referentes del deporte base en el Distrito Este. Desde su fundación en 1993, el club ha formado a generaciones de niños y jóvenes de barrios como La Mosca, El Palo, Pedregalejo o Cerrado de Calderón, desarrollando una importante labor educativa y social que trasciende el ámbito estrictamente deportivo.

Sin embargo, ha añadido que "el crecimiento de la actividad deportiva no ha ido acompañado de una renovación de unas instalaciones que evidencian el paso del tiempo. El desgaste del césped artificial, el deterioro de los vestuarios, los desperfectos en revestimientos y otras deficiencias visibles reflejan la necesidad de una evaluación técnica completa que permita determinar el alcance real de las actuaciones necesarias".

La moción propone que el Ayuntamiento realice, "en un plazo máximo de tres meses, una inspección técnica integral de toda la instalación municipal como paso previo a la redacción de un proyecto de rehabilitación que contemple la renovación del césped artificial, la reforma de vestuarios y dependencias auxiliares, la mejora de la accesibilidad, la eficiencia energética, la iluminación y la seguridad de los usuarios".

Asimismo, el grupo municipal plantea que el "proyecto incorpore un plan específico de movilidad y convivencia que ordene accesos, estacionamientos, entradas y salidas durante las jornadas deportivas, además de un estudio acústico que permita compatibilizar la actividad del campo con el descanso de los residentes".

El portavoz del grupo municipal Vox Málaga, Antonio Alcázar, ha señalado que "La Mosca lleva más de treinta años prestando un servicio esencial al deporte base de Málaga y merece unas instalaciones acordes con la importancia de la labor que desarrolla".

Alcázar ha afirmado que "el Ayuntamiento no puede seguir respondiendo únicamente con reparaciones puntuales cuando existe un deterioro acumulado que afecta al conjunto de la instalación. Es el momento de realizar un diagnóstico completo y planificar una rehabilitación integral con criterios técnicos y presupuestarios".

El portavoz municipal de Vox también ha subrayado que "esta iniciativa no enfrenta al club con los vecinos. Todo lo contrario: unas instalaciones modernas, bien gestionadas y correctamente integradas en el entorno benefician tanto a quienes practican deporte como a quienes residen junto al campo".

Asimismo, desde Vox Málaga han recordado que la planificación de las inversiones deportivas "debe responder a criterios objetivos como la intensidad de uso, la antigüedad de las instalaciones, el número de usuarios y la urgencia de las deficiencias, evitando que las prioridades dependan exclusivamente de la capacidad de presión o de la repercusión mediática de determinados proyectos".

"Los recursos municipales deben distribuirse con criterios de igualdad territorial y atendiendo a las necesidades reales de cada instalación. La Mosca reúne todos los requisitos para que el Ayuntamiento programe una actuación específica y deje de depender de intervenciones aisladas", ha concluido Alcázar.

Con esta moción, el grupo municipal Vox Málaga "propone que el Ayuntamiento impulse una actuación integral, planificada y consensuada con el club, los usuarios y los vecinos, garantizando la continuidad de una instalación deportiva fundamental para el Distrito Este y para el conjunto del deporte base malagueño".