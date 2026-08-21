Vox Málaga acusa a PP de "abandonar a empresarios" y exige inversiones para evitar el cierre de playas en temporada alta

La portavoz adjunta del grupo municipal Vox Málaga, Yolanda Gómez, en una imagen de archivo. - VOX

MÁLAGA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Vox Málaga ha vuelto a exigir al equipo de Gobierno del PP "una mayor planificación, inversión y mantenimiento de las infraestructuras de saneamiento" de la ciudad ante los problemas que han obligado al cierre de playas durante varios días en pleno mes de agosto y coincidiendo con la Feria de Málaga.

La portavoz adjunta del grupo municipal Vox Málaga, Yolanda Gómez, ha recordado en un comunicado que su formación "lleva meses avisando de los problemas de mantenimiento que afectan al litoral malagueño" y considera que "el tiempo vuelve a darnos la razón".

Ha señalado que antes del verano Vox "ya denunció la situación de playas como Guadalmar", donde, ha recordado, "se acumulaban cañas y residuos mientras los empresarios de los chiringuitos continuaban abonando sus correspondientes cánones".

"Entonces exigimos al PP que actuara y que no hiciera recaer sobre los empresarios las consecuencias de su falta de mantenimiento. Ahora el problema es diferente, pero quienes vuelven a pagar el pato son los mismos", ha agregado.

A su juicio, "resulta especialmente grave que estos cierres se produzcan en plena Feria, en pleno agosto y cuando nuestros chiringuitos tienen uno de sus momentos de mayor actividad".

Por otro lado, Gómez ha lamentado que los empresarios del sector hostelero "vuelven a asumir las consecuencias económicas de problemas que, a su juicio, deberían haberse prevenido mediante una adecuada planificación de las infraestructuras".

"No lo dice Vox, lo dicen los propios hosteleros, que hablan de pérdidas muy significativas y de un daño a la imagen de Málaga", ha incidido Gómez.

En este sentido, ha criticado que "el canon llega, los impuestos llegan y las tasas llegan, pero cuando el empresario no puede trabajar porque la playa está cerrada, que se las arregle".

"¿Hasta cuándo?", ha preguntado la portavoz adjunta del grupo municipal de Vox, al tiempo que ha reclamado al equipo de gobierno "una respuesta que vaya más allá de actuar únicamente cuando el problema ya se ha producido".

De igual modo, ha considerado que el Partido Popular "lleva décadas gobernando Málaga" y que "ha dispuesto de tiempo suficiente para planificar y ejecutar las infraestructuras necesarias para una ciudad que no ha parado de crecer".

"Una ciudad que presume de récords, de crecimiento y de proyección internacional no puede tener unas infraestructuras que no están preparadas ni para responder adecuadamente ante una tormenta", ha afirmado.

Gómez ha informado de que su grupo exigirá al equipo de Gobierno del PP "menos Málaga de récord y más inversión, mantenimiento y previsión". "Nuestros empresarios no pueden pagar por trabajar y pagar también cuando la Administración no hace sus deberes. El Ayuntamiento tiene que garantizar que Málaga esté preparada, que sus infraestructuras funcionen y que quienes generan empleo y riqueza no sean siempre los que terminan pagando las consecuencias de la falta de previsión", ha concluido.