Vox Málaga exige dimisiones por el "escándalo" del cáncer de mama y culpa al bipartidismo de "décadas de mala gestión"

MÁLAGA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Provincial de Vox en la Diputación de Málaga ha registrado una moción en la que exige la dimisión del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, así como de todos los cargos públicos vinculados a la Consejería de Salud desde 2011 que aún permanezcan en sus puestos. La formación señala como motivos el "escándalo" en el programa de cribado del cáncer de mama y la "crítica" situación de la sanidad pública andaluza, que atribuyen a "décadas de mala gestión del bipartidismo".

Desde Vox han señalado en una nota que "ni los largos gobiernos socialistas ni el actual Ejecutivo del Partido Popular han sido capaces de garantizar un sistema sanitario eficiente, digno y transparente para los andaluces". "El deterioro sanitario no se ha frenado con el cambio de gobierno de 2018; al contrario, se ha agravado bajo el mandato de Juanma Moreno", ha afirmado el grupo provincial.

Además, Vox ha calificado de "inaceptable" que, "mientras las listas de espera se disparan y la atención primaria se colapsa, el Gobierno autonómico presuma de récords de inversión, pese a la persistencia de infraestructuras obsoletas, la falta de personal sanitario y la precariedad laboral en el sector".

La moción registrada por Vox en la Diputación malagueña subraya que el actual "escándalo" de los errores en el cribado del cáncer de mama, que han afectado a más de 2.000 mujeres, no puede calificarse de "error aislado", sino de "una cadena de negligencias derivadas de décadas de mala gestión, improvisación y opacidad".

"EL CESE DE LA CONSEJERA NO PUEDE TAPAR ESTE ESCÁNDALO"

"El cese de una consejera o la improvisación de un plan de choque no pueden tapar la magnitud de este escándalo", ha denunciado Vox, recordando que el fallo en el protocolo se remonta a 2012, cuando la entonces consejera socialista María Jesús Montero, actual ministra de Hacienda, modificó las directrices del programa de detección precoz. "Lo grave es que el Partido Popular, en casi ocho años al frente de la Junta, no haya subsanado esos fallos", ha añadido la formación.

Asimismo, Vox ha recordado que el cáncer de mama es la primera causa de mortalidad oncológica en mujeres, y ha exigido medidas "inmediatas" para reforzar los protocolos de detección y garantizar que "las mujeres andaluzas no vuelvan a sufrir las consecuencias de la negligencia política".

El Grupo Provincial denuncia que "miles de pacientes están fuera de los plazos legales de espera, mientras cientos de médicos y enfermeros se ven obligados a emigrar ante la falta de estabilidad laboral y reconocimiento profesional".

"LAS ZONAS RURALES SIGUEN ABANDONADAS"

Asimismo, ha añadido que la atención primaria está "colapsada", con "cupos inasumibles y citas que se demoran semanas", y ha criticado que "las zonas rurales siguen abandonadas por la falta de incentivos que permitan cubrir las plazas médicas y de enfermería".

La atención primaria, añade, está "colapsada", con "cupos inasumibles y citas que tardan semanas, mientras que las zonas rurales continúan abandonadas por la ausencia de incentivos que permitan cubrir plazas médicas y de enfermería". "Tampoco las infraestructuras prometidas han llegado a ejecutarse, y la Junta sigue publicando datos incompletos o con retraso, impidiendo conocer la magnitud real del problema", denuncia la moción.

La iniciativa incluye siete medidas que defenderá en el próximo Pleno de la Diputación de Málaga para exigir mejoras en el sistema sanitario andaluz. Entre sus propuestas, destaca la petición de depurar responsabilidades por los fallos en los programas de detección precoz del cáncer de mama, exigiendo la dimisión de Juanma Moreno y de todos los cargos públicos vinculados a la Consejería de Salud desde 2011 que aún ocupan responsabilidades.

También plantea revisar y modernizar el programa de cribado del cáncer de mama, adelantando la edad de inicio, aumentando la frecuencia de las pruebas y reforzando su evaluación externa. Reclama, además, la publicación inmediata y transparente de los datos de listas de espera del SAS.

Por último, Vox pide revisar todos los protocolos médicos para evitar errores similares en otros programas, eliminar el gasto político "innecesario "y destinar esos recursos a mejorar la atención sanitaria, garantizar mejores condiciones laborales para el personal sanitario --con incentivos para cubrir plazas en zonas rurales-- y reconocer la responsabilidad compartida de PSOE y PP en el "deterioro" de la sanidad andaluza.