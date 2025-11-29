Vox Málaga intensifica su campaña contra la entrada en vigor de la Zona de Bajas Emisiones con una caravana de coches - VOX

MÁLAGA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Vox Málaga ha impulsado una campaña contra la entrada en vigor, este domingo 30 de noviembre, de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), una ordenanza que, según critican, "carece de fundamento ambiental, responde únicamente a intereses recaudatorios y perjudica gravemente a los malagueños con menos recursos".

Ya, el pasado lunes, Vox inició una la campaña con una pegada masiva de carteles, a la que se ha sumado el buzoneo selectivo, despliegue de pancartas y una caravana de vehículos que ha partido este sábado, a las 12 horas, desde el aparcamiento del Palacio de Deportes Martín Carpena. En ella han participado conductores afectados de Málaga capital y municipios de la provincia.

CRITICAN "AFÁN RECAUDOTORIO"

Para Antonio Alcázar, portavoz del grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Málaga "no hay pruebas de contaminación, pero sí un enorme afán recaudatorio"

Así, ha advertido del que considera carácter "injusto y no científico" de la ZBE destacando que "mañana entra en vigor la ZBE, una medida que pretenden imponer en nuestra ciudad y que no es ambiental, ni justa, ni basada en la ciencia", señalando que "es simplemente una decisión política injustificada que castiga a los malagueños y fractura la igualdad entre ciudadanos".

El edil ha criticado "la ausencia de estudios técnicos que justifiquen restricciones tan severas". "En el expediente municipal no existe una sola prueba medioambiental seria que acredite que Málaga tenga un problema real de contaminación", asegura, y añade que "no hay mediciones contrastadas, no hay estudios técnicos independientes, no hay informes que justifiquen el cierre de calles o la restricción al tráfico".

"A ello se suma importantes costes económicos para la ciudad con gastos millonarios en cámaras y controles, un total de seis millones de euros, a los que hay que sumar la previsión de ingresos en multas, que se espera que supere los once millones de euros al año", señala.

El portavoz señala que los tribunales ya han anulado ZBE similares en varias ciudades, "en Barcelona, Madrid, Gijón, Segovia o Ávila han tumbado ordenanzas idénticas por falta de base científica y proporcionalidad. Málaga no necesita repetir estos errores".

"UN SAQUEO A LOS MALAGUEÑOS"

La diputada nacional de Vox por Málaga, Patricia Rueda, ha mostrado su total respaldo a la campaña y ha criticado "el impacto social" de la ZBE

"Con la entrada en vigor de la ZBE, se confirma el saqueo del PP a los malagueños que no pueden comprarse un coche nuevo", ha afirmado Rueda, quien ha continuado explicando que "entra en vigor una máquina recaudadora vía multas que castigará a aquellos que no pueden permitirse renovar su vehículo".

La diputada nacional de Vox, además, ha alertado de que "la ordenanza divide a los ciudadanos en función de su capacidad económica, esta medida cercena derechos y libertades. Crea malagueños de primera y de segunda: si puedes comprarte el vehículo que ellos imponen, accedes; si no, te expulsan. Es una medida injusta y saqueadora".

BATALLA EN EL ÁMBITO NACIONAL

Rueda ha dicho que "desde Vox decimos no a una imposición maquillada de verde que cercena derechos, libertades y el bolsillo de los malagueños. Hemos llevado esta cuestión al Congreso para derogar esta norma que entra en vigor ya, y ni PP ni PSOE la apoyaron. Son lo mismo cuando hacen lo mismo".

"Sólo Vox combate esta imposición ideológica que comparten PP y PSOE, con una oposición firme política y jurídicamente, tal y como ha explicado nuestro concejal", ha recalcado.

Patricia Rueda ha concluido su intervención señalando que "hoy alzamos la voz en nombre de miles de malagueños de toda la provincia: basta ya de robarle a los malagueños su libertad y su dinero".