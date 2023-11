Vox municipal rompe el consenso institucional en el Ayuntamiento de Málaga sobre el 25N y el Día Universal del Niño

MÁLAGA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Vox ha explicado este miércoles que no apoyará mociones sobre el Día Internacional de Violencia contra la Mujer y sobre el Día Universal del Niño por lo que romperá el consenso institucional que hay en el Ayuntamiento de Málaga al respecto.

El portavoz municipal de Vox, Antonio Alcázar, ha explicado sobre la moción del 25N que "no dice nada porque es un continuismo puro y duro" y ha agregado que "queremos eliminar esta lacra, este drama por el que atraviesan las mujeres y vamos a poner todo de nuestra parte para que sea así", pero "entendemos que los caminos que nosotros queremos para ello no son los mismos que los de parte o el resto de los grupos municipales".

"Nosotros nos caracterizamos por una contundencia muy dura sobre todo desde el punto de vista penal", ha agregado y ha dicho que el "manifiesto o algún tipo de actuación" que presentan los otros grupos "no vale para nada". "Cuando las cosas no funcionan se cambian, y las cosas no están funcionando", ha sostenido, añadiendo que "no estamos de acuerdo en cómo se están haciendo las cosas", ya que "nuestros caminos son opuestos".

"No participaremos en esa foto de la hipocresía" frente a "políticas que no ofrecen una protección efectiva y real a las mujeres y dejan desprotegidos a niños, hombres y ancianos", ha concluido.

Sobre la relativa a la infancia, también la concejala de Vox Yolanda Gómez ha dicho que "esta declaración que se nos presenta va un poco en contra, esa defensa y esa protección de la infancia, va un poco en contra de las políticas que se están llevando actualmente a cabo".

DE LA TORRE APELA A LA UNIDAD

Por su parte, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha explicado que habían "presentado una institucional motivo del día 25N, inspirada en el manifiesto que se leyó y se había elaborado en el Consejo Sectorial de la Mujer, con participación de todo el movimiento asociativo y la propia Área de Igualdad", lamentando que no sea institucional como otras veces sí ocurrió.

Sobre qué opina de que se rompa el consenso sobre una moción institucional del 25N, ha dicho que "no nos agrada". "Debemos todos estar unidos en esa sensibilización, sobre todo lo que es la prevención, la educación en materia de igualdad, de educar a la no violencia, el respeto mutuo, educar para la vida en pareja siempre en términos de respeto e igualdad".

PSOE Y CON MÁLAGA

Por su parte el portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, ha lamentado que "por primera vez" no habrá moción institucional del 25N: "Vox, este partido de extrema derecha, ultra, no ha querido firmar la moción institucional, que año tras año hemos firmado todos los grupos políticos", lamentado que "se rompe en este caso en el Ayuntamiento de Málaga una declaración institucional contra las violencias machistas".

"Ya está bien del negacionismo, son mensajes de odio, hay que erradicarlo porque calan en la sociedad y son muy peligrosos", ha dicho, añadiendo que desde "desde las instituciones tenemos que atajarlo, tenemos que estar coordinados y tenemos que ser todos una piña".

Sobre la de la infancia, Pérez también ha lamentado que no la firme y ha añadido que "esto al final es lo que pasa cuando hay un partido de extrema derecha representado en las instituciones, al final saltan las costuras, se le ven lo que piensan".

Asimismo, la portavoz de Con Málaga, Toni Morillas, por su parte, ha asegurado que no le extraña la posición de Vox, que "viene practicando el negacionismo patriarcal y alimentando el algoritmo patriarcal y también, por qué no decirlo, alimentando un caldo de cultivo que es condición de posibilidad para que se produzcan las violencias machistas".

Además, ha alertado de la "extraordinaria gravedad de que se rompa el acuerdo institucional en torno a la necesidad de poner todos los recursos para combatir las violencias machistas".

"El PP siempre ha ido a rebufo en todo lo que tiene que ver con el impulso de políticas de igualdad y de políticas para combatir las violencias machistas pero habíamos logrado avanzar, al menos en ese acuerdo político de esa declaración institucional que sitúa la necesidad de que se pongan en marcha los recursos".

"A mí no me extraña lo de Vox, --ha continuado-- a mí lo que sí me extraña es que el PP esté gobernando en muchos lugares de la mano con Vox", haciendo un llamamiento a los 'populares' a la reflexión "sobre qué tipo de agendas políticas son las que fortalecen cuando gobiernan con este partido". Así, Morillas ha dicho al PP que podrían llevar la moción del 25N como urgente. Al respecto, el alcalde ha recogido el guante pero ha aludido al problema del plazo y a que la secretaría esté de acuerdo.

Por su parte, el viceportavoz de la confluencia Con Málaga, Nicolás Sguiglia, también se ha lamentado de que tampoco Vox haya firmado la de la infancia.