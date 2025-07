Vox pide comparecencia de Del Pozo para que "explique situación" del Málaga y La Rosaleda como sede del Mundial

MÁLAGA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox Málaga y portavoz en la Comisión de Cultura y Deporte, Antonio Sevilla, ha anunciado este viernes la solicitud de comparecencia "urgente" de la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, "con el fin de que dé explicaciones a todos los malagueños y malaguistas por la falta de un plan serio que permita que Málaga sea sede del Mundial 2030 y que el Málaga Club de Fútbol pueda disputar sus partidos en un estadio digno si finalmente se inician las obras de La Rosaleda".

"El PP ha engañado a los malaguistas y a los malagueños", ha señalado Sevilla, que ha añadido que "las mentiras del PP están poniendo en riesgo el futuro de La Rosaleda, del Málaga Club de Fútbol y de Málaga como sede del Mundial 2030".

Según el parlamentario malagueño de Vox, "la falta de planificación, previsión y compromiso de las administraciones gobernadas por el Partido Popular", la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Málaga, "han situado al Málaga Club de Fútbol en una situación alarmante".

En este punto, Sevilla ha recordado que en el mes de febrero, en la Comisión de Cultura y Deporte, Vox preguntó a la consejera "por la situación del proyecto para que Málaga pueda ser sede del Mundial 2030, siendo su respuesta que todo iba estupendamente, que el proyecto iba avanzando y que Málaga tendría una Rosaleda espectacular".

"La consejera mintió", ha afirmado en un comunicado Sevilla y ha incidido en que "mintió a Vox con su respuesta, mintió a los malagueños que quieren ver crecer su ciudad y mintió a los malaguistas que ahora ven cómo su club sufre el abandono y la negligencia política del Partido Popular".

También ha criticado que "a día de hoy no hay proyecto, no hay calendario y no hay ninguna alternativa para que el Málaga Club de Fútbol pueda jugar sus partidos en el Estadio Ciudad de Málaga durante las obras de La Rosaleda para dejar el estadio listo de cara al Mundial".

"No vamos a permitir que se esconda, le exigimos que nos dé explicaciones y que presente de manera inmediata un proyecto de remodelación con plazos y fases bien establecidas, siendo una alternativa viable a que el Málaga Club de Fútbol pueda disputar sus partidos en un estadio con un aforo suficiente que no le lleve a la ruina económica", ha concluido Sevilla.