Vox pide en el Congreso adoptar medidas para "garantizar la rentabilidad" de los pescadores de Caleta de Vélez (Málaga)

Imagen de la la diputada de Vox en el Congreso de los Diputados, Patricia Rueda. - VOX

MÁLAGA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Vox en el Congreso de los Diputados ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez adoptar medidas para proteger los intereses y "garantizar la rentabilidad" de los pescadores de Caleta de Vélez (Málaga).

Según ha recogido la formación política en una nota, la semana pasada, los propios pescadores denunciaron en sus redes sociales como el bajo precio de venta del boquerón les obligaba a tirarlo al mar tras haberlo pescado.

Al respecto, la diputada de Vox en el Congreso, Patricia Rueda, ha criticado que desde su formación política llevan "mucho tiempo denunciando cómo los pescadores malagueños cada día están más cerca de la ruina por la competencia desleal", aseverando que se debe a que las políticas europeas que PP y PSOE "defienden ciegamente y por los altos costes de producción".

"La rentabilidad de la flota de cerco malagueña está en peligro", ha reprochado Rueda, quien además ha anunciado el registro de una batería de preguntas en el Congreso para que el Gobierno detalle las medidas que piensa adoptar "para garantizar la rentabilidad" de la flota pesquera y para "evitar la enorme volatilidad que padecen los pescadores que comercializan con el boquerón".

Para la diputada malagueña, "es un auténtico drama" ver cómo los pescadores malagueños se ven obligados a devolver al mar todo el pescado capturado después de horas de duro trabajo, con el consiguiente gasto de combustible, esfuerzo y recursos humanos. "No se puede tolerar que se repita", ha concluido.