Vox pide en el Congreso un plan de modernización y mantenimiento de las comisarías de la Policía Nacional en Málaga

Archivo - La diputada nacional de Vox por Málaga, Patricia Rueda, en una imagen de archivo. - VOX MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Vox en el Congreso ha registrado una proposición no de ley para reclamar medidas contra "el abandono de las comisarías de la Policía Nacional en la provincia de Málaga" y la puesta en marcha de un plan de modernización y mantenimiento de estas instalaciones.

Según han señalado desde la formación, recientemente estuvieron acompañando a la Confederación Española de Policía (CEP) en sus protestas en las distintas comisarías de la Policía Nacional de la provincia, "que presentan problemáticas de diversa índole: goteras, falta de calefacción, humedades o presencia de carcoma".

"Un ejemplo flagrante de abandono que sufren las comisarías se aprecia en Ronda, donde la Comisaría de la Policía Nacional está sin calabozos, sin cámaras de vigilancia e incluso los policías no disponen de vehículos suficientes para efectuar su trabajo", han asegurado desde Vox en una nota.

Así, la diputada de Vox por Málaga en el Congreso de los Diputados Patricia Rueda, que precisamente estuvo en el municipio rondeño para señalar "el abandono de la Comisaría", ha exigido "una respuesta inmediata y contundente por parte del Gobierno para garantizar condiciones laborales dignas a los agentes y un servicio público de seguridad eficaz y de calidad".

"Ronda, Marbella, Fuengirola, Benalmádena, Torremolinos, Málaga.... Nuestros policías se ven obligados a trabajar en instalaciones que se han quedado obsoletas y que no ofrecen la calidad que necesitan para poder prestar su servicio", ha criticado Rueda.

Con la proposición no de ley registrada, Vox reclama que el Gobierno promueva con carácter "urgente" un plan de modernización y mantenimiento de las comisarías de la Policía Nacional; y una mejora de la planificación de la ubicación y diseño de las nuevas comisarías, "garantizando que estén situadas en lugares estratégicos, con buena comunicación y accesibilidad".

También instan a que se dote de los medios materiales necesarios a los agentes del Cuerpo Nacional de Policía, "incluyendo vehículos en condiciones adecuadas, uniformes y recursos técnicos imprescindibles para el ejercicio de sus funciones".