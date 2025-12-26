Vox pide al Gobierno que detalle cuándo estará finalizado el estudio de viabilidad del tren litoral de Málaga

La diputada de Vox en el Congreso de los Diputados Patricia Rueda en una imagen de archivo - VOX

MÁLAGA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Vox en el Congreso de los Diputados Patricia Rueda ha vuelto a reclamar este viernes al ministro de Transportes, Óscar Puente, que especifique el calendario que maneja el Gobierno para la finalización del estudio de viabilidad del tren litoral de Málaga y qué estimación de coste y de plazos manejan para el desarrollo completo de las obras.

Vox ha registrado sendas preguntas sobre el tren litoral "con el fin de que el ministro de Transportes aporte todos los detalles para que los malagueños dispongan de toda la información relacionada con un proyecto clave para mejorar la movilidad de la provincia".

"Este es el Gobierno de la mentira y Óscar Puente es uno de los ministros que más falsedades dice para hacer creer que trabaja en beneficio de la movilidad de Málaga", ha señalado en un comunicado Rueda.

Al respecto, ha agregado que "Vox ha registrado dos preguntas escritas con el objetivo de que el Ministerio de Transportes aporte de una vez toda la información relacionada con un proyecto que lleva siendo prometido por PSOE y PP desde hace décadas y que a día de hoy, sigue sin ser una realidad".

Según Rueda, el ministro Óscar Puente "sigue diciendo que están trabajando en la mejora del proyecto del tren de la Costa, pero no tenemos ninguna información que demuestre que eso es así".

También Vox también ha centrado su petición de información en la AP-7 y ha reclamado al Ministerio de Transportes que "detalle las actuaciones concretas que está llevando a cabo para mejorar los accesos y enlaces de la carretera en el entorno del área metropolitana de Málaga".

"Puente lleva meses diciendo que trabajan para mejorar las conexiones de la AP-7 en el entorno de Málaga. ¿Pero dónde están esas obras? Que deje de mentir y de decir absurdeces en las redes sociales y se ponga a trabajar. Eso es lo que le reclaman los malagueños y le exigimos desde VOX", ha concluido Rueda.