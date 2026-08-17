Vox pide "poner fin a la deficiencias" de la red de Emasa para evitar nuevos cierres de playas por vertidos

La portavoz adjunta del grupo municipal de Vox, Yolanda Gómez, en una imagen de archivo. - VOX

MÁLAGA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Vox Málaga ha reclamado este lunes "una mayor inversión" en la red de Emasa después de que este fin de semana "los malagueños sufrieran el cierre de las playas de Campo de Golf-San Julián, La Misericordia, Sacaba y San Andrés".

Así, la portavoz adjunta del grupo municipal de Vox, Yolanda Gómez, ha recordado que la formación lleva desde 2024 advirtiendo de "las deficiencias de la red Emasa", por lo que el Partido Popular "no puede limitarse ahora a culpar a una tormenta".

"La lluvia que cayó fue moderada. Si una lluvia de estas características es suficiente para que la red no pueda asumir el caudal y acabemos vertiendo al mar una mezcla de aguas pluviales y residuales, el problema no está solamente en el cielo, está debajo de nuestras calles", ha señalado en un comunicado Gómez.

De igual modo, ha urgido al equipo de gobierno del PP "acabar con las deficiencias de la red de Emasa". Según Gómez, "la imagen que dio Málaga este fin de semana fue lamentable".

"Es inaceptable que se cierren cuatro playas en pleno mes de agosto cuando los vertidos se podrían evitar con la renovación de colectores, el aumento de la capacidad de saneamiento y la existencia de unas instalaciones de depuración dimensionadas para una ciudad cuya población se dispara durante el verano", ha apostillado.

Asimismo, la portavoz adjunta del grupo municipal Vox en Málaga ha criticado que la EDAR Málaga Norte "siga sin ejecutarse", ya que esta obra "permitiría aumentar la capacidad de depuración que Málaga necesita".

"El PP lleva décadas gobernando Málaga y ha tenido tiempo suficiente para planificar estas inversiones. Que una tormenta provoque el cierre de cuatro playas malagueñas demuestra que el equipo de Francisco de la Torre no trabaja con previsión ni planificación", ha concluido.