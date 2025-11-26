Vox y PP afean la falta de medidas contra criminalidad armada y PSOE dice que la Costa del Sol "es un sitio seguro"

Archivo - Una imagen de archivo de un dispositivo policial en Marbella. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Interior del Congreso de los Diputados ha rechazado este miércoles la Proposición no de Ley (PNL) de Vox relativa a la "inseguridad ciudadana" en España y en especial en Málaga debido a "enfrentamientos armados", tras un debate en el que dicha formación y el PP han criticado la falta de medidas y medios contra la criminalidad en la provincia; mientras que PSOE ha defendido que la Costa del Sol "es hoy un sitio seguro".

La parlamentaria de Vox por Málaga Patricia Rueda ha sido la encargada de presentar la PNL en la que pedían elaborar un plan especial de medidas de lucha contra el mercado ilícito de armas; impulsar una reforma legislativa para endurecer penas para el delito de tenencia de armas y organización criminal; y reforzar las labores de prevención y control de este tipo de tráfico.

También solicitaba dotar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de "mayores recursos humanos y materiales" y reconocer la profesión de agente como de riesgo; además de modificaciones legislativas para "revocar la nacionalidad española a quienes, no siendo españoles de origen, hayan incurrido en conductas delictivas". Aunque, la PNL ha sido rechazada.

Rueda ha lamentado que "la Costa del Sol ya es conocida como la ONU del crimen organizado" y ha indicado que desde marzo de este año "se han producido en Andalucía de media un tiroteo cada tres noches, acumulando Málaga más de la mitad de los casos", con lo que en su opinión "cada día se sienten más inseguros vecinos, turistas, empresarios, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

La diputada de Vox ha asegurado que este Gobierno "está permitiendo tiroteos y ajustes de cuentas a plena luz del día" y ha incidido en que se está "poniendo en tela de juicio la imagen de España como un destino turístico seguro", por el "acceso fácil a armas, el crecimiento de organizaciones criminales, actividades como el narcotráfico y el aumento de la inseguridad y la violencia".

"Sin seguridad no hay libertad, y tenemos un PP que mira hacia otro lado y un PSOE que es el responsable directo, porque es quien desmantela nuestras Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado, quien abandona las comisarías y no dota de los recursos humanos necesarios", ha indicado y ha dicho escuchar "con indignación" a ambos partidos "darse golpes en el pecho por el triste fallecimiento de guardias civiles".

"No tienen vergüenza, porque unos y otros han gobernado con mayoría absoluta este país y no han hecho nada por dotarlos de los recursos humanos, materiales y económicos que necesitan", ha lamentado Rueda, quien ha considerado que "hacen falta medidas eficaces y eficientes. Lo ideal sería fulminar a ese miserable Marlaska, pero como no tiene la decencia de dimitir, nosotros seguimos dando la batalla".

"Ahí fuera están cansados de cantos de sirena, están cansados de palabras vacías, están cansados de condolencias y homenajes. Quieren medios, quieren recursos para luchar contra el narcotráfico, para garantizar la seguridad de nuestras calles, para ejercer el control de fronteras, para luchar contra el crimen organizado y la delincuencia. Hay que tomar medidas", ha dicho Rueda, quien ha criticado que el PP "se haya vuelto a poner de perfil" ya que "si hubieran votado a favor, la PNL habría salido adelante".

El grupo de PP ha presentado una enmienda que modificaba un punto del documento, instando al "refuerzo de la persecución del crimen organizado y del tráfico de migrantes en aguas internacionales", y añadía otro a la PNL, que no obstante se ha votado en sus términos. La diputada 'popular' Gema Pérez ha señalado que la provincia "está sufriendo una oleada de violencia armada que el Gobierno no está siendo capaz de frenar" y ha citado cifras "oficiales, no opiniones" que reflejan "más violencia, más armas, más delitos graves".

Ha acusado al PSOE de eliminar la unidades como el OCON Sur "que dio resultados históricos contra el narcotráfico"; y de permitir "que los delincuentes estén cada vez mejor armados mientras que los agentes de la Policía y la Guardia Civil trabajan con menos medios y personal y más riesgo". "Han abandonado cuarteles, han despreciado equiparación, han debilitado el principio de autoridad", ha dicho y ha añadido que "cuando las armas ocupan las calles, lo que está en juego es la convivencia, la libertad y la confianza en nuestras instituciones".

El diputado socialista por Málaga Ignacio López ha respondido que "España es de los países más seguros del mundo" y que "cada vez más personas quieren venir a vivir en la Costa del Sol y visitarla, porque es uno de los sitios más bonitos y más seguros del mundo", instando a "no provocar ningún alarmismo porque no es necesario".

Sí ha considerado que hay que luchar contra las mafias y el tráfico de armas; "y eso es lo que estamos haciendo, lo que llevamos haciendo desde hace ocho años". En este punto, ha dicho que ahora hay en Málaga "1.000 policías y guardias civiles más que hace siete años", por lo que, ha incidido, "Málaga hoy es un sitio seguro" y ha criticado los "recortes" del PP.

"El PP, la derecha que se da golpes ahora, con que hace falta más policía y más guardias civiles, pero lo que hicieron fue 13.000 agentes menos en toda España y nosotros, en siete años, 40.000 agentes más. Eso es creer en la seguridad. Eso es trabajar por la seguridad. Y por eso España hoy es un país seguro", ha aseverado.

Además, ha señalado que los socialistas creen "en la seguridad, que no es un concepto de derechas" y ha llamado la atención sobre "la contradicción en la que entra Vox porque hablan aquí de que hay que luchar contra el tráfico de las armas y es un partido que quiere que los españoles tengan armas".

Por el Grupo Parlamentario Sumar Toni Valero ha señalado que "hay tiroteos frecuentes en la Costa del Sol, pero son solo la punta del iceberg de una implantación de un crimen organizado, una actividad mafiosa que tiene tentáculos, a los cuales no se ha mencionado por parte del proponente, que están adheridos a la economía costasoleña".

"Narcotráfico, blanqueo de capitales en el urbanismo y también en el sector turístico. Una industria corrupta que campa a sus anchas de manera estructural, y lo dice Europol, que ya enmarca a la Costa del Sol en una de las tres zonas más violentas de Europa", ha dicho Valero, quien ha asegurado que "el epicentro es Marbella, una de las sedes globales del crimen organizado".

Por eso, ha considerado que "no es casualidad que en este coworking del crimen organizado se haya destapado una trama corrupta ligada al narcotráfico en la que estaba implicado, quien ya está fallecido, el marido de la alcaldesa del PP de Marbella, policías locales y también el hijastro de la regidora, para el que piden 18 años de cárcel", afeando que esta "ni ha dimitido ni el partido se lo ha pedido".

Para el diputado de Sumar, "no se puede desligar esta criminalidad, con sus tiroteos y ajustes de cuentas, de esas tramas económicas que operan desde lujosas urbanizaciones, sean en la Costa del Sol o de otras partes exclusivas del país" y ha considerado que "para que haya menos armas, lo primero es luchar contra las redes económicas de las mafias y contra el narcotráfico".

Valero ha criticado que a la proposición de Vox le faltaba hablar "de fortalecer la regulación legal en materia de blanqueo de capitales, paraísos fiscales y narcotráfico", así como de "la lucha contra la corrupción en las instituciones públicas y en el sector privado".

Además, ha dicho que le sobraba "su racismo" porque en uno de los puntos "de nuevo vinculan delincuencias con extranjería"; y "su obsesión por endurecer penas", ya que, ha apuntado, "está demostrado que no resuelve nada y nuestro país tiene uno de los índices más bajos de criminalidad frente a otros con códigos penales más duros".