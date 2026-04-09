Vox se presenta como alternativa "real" en Andalucía ante "vergüenza" del desfile de políticos de PP y PSOE en juzgados

Reunion de Vox en Málaga con Santiago Abascal e Ignacio Garriga. - ALEX ZEA - EUROPA PRESS

MÁLAGA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha lamentado España esté dando "una imagen internacional absolutamente deplorable" por los casos de corrupción que afectan a los grandes partidos --PP y PSOE--, "llámense Ábalos o llámense Kitchen", y ha asegurado los ciudadanos "sienten vergüenza al ver a exministros desfilar estos días por los tribunales", por lo que ha dicho a los andaluces de cara a las próximas elecciones del 17M que "es posible construir una alternativa real de la mano Manuel Gavira", su candidato.

Garriga, que ha asistido en Málaga a la reunión conjunta del Comité de Acción Política, el Comité Ejecutivo Nacional y los portavoces nacionales y regionales de Vox, ha asegurado que la formación pondrá a "los españoles primero" en la próxima campaña electoral de cara al 17 de mayo para "poner fin a años de abandono de las clases medias y trabajadoras por parte del bipartidismo".

En este sentido, ha explicado que "los españoles primero" significa "priorizar a los ciudadanos frente a políticos corruptos que han gobernado para su propio beneficio" y también frente a "quienes reciben un trato privilegiado mientras los españoles ven cómo empeoran sus condiciones de vida".

Para el dirigente de Vox, los recursos públicos "se están destinando de manera injusta", al tiempo que ha defendido que deben dirigirse a "garantizar vivienda, servicios públicos y bienestar para los españoles".

Asimismo, ha insistido en que este principio implica que "los impuestos de los españoles deben estar al servicio de los españoles", criticando que actualmente "se utilicen para mantener estructuras ineficientes, financiar redes clientelares o atender prioridades que no responden a las necesidades reales de los ciudadanos".

"Los impuestos y el dinero de los españoles están para vivienda, para servicios públicos y para atender a los españoles; no están ni para menas ni para mordidas, ni para mantener a media África", ha dicho Garriga, quien ha vuelto a decir a los andaluces "que es posible hacer realidad todos aquellos anhelos que algunos durante mucho tiempo han prometido y que no han hecho absolutamente nada".

"Ese es nuestro compromiso y ese va a ser el principal eje que vamos a repetir en esta campaña electoral", ha reseñado el dirigente de Vox, quien ha asegurado que salen "a ganar, convencidos de que tenemos mucho que decir a los andaluces, mucho que recordar a los andaluces de cómo esos que robaron millones a través de los ERE de la mano del PSOE, de cómo el PP tiene numerosos casos de corrupción, pero sobre todo de ofrecer una alternativa".

Según Garriga, Vox ha hecho "un trabajo magnífico durante estos cuatro años de verdadero liderazgo de la oposición y de ofrecer una alternativa política", en materias como vivienda, fiscal, seguridad, migratoria y políticas sociales. "Tenemos proyecto y eso es lo que vamos a repetir en todos los pueblos y ciudades de Andalucía, que no se conformen con el 'turnismo' político del 'quítate tú para hacer lo mismo yo'", ha apostillado.

En este punto, se ha mostrado convencido "de que si Vox tiene el resultado suficiente para cambiarlo absolutamente todo que no tenga ninguna duda de que no nos va a temblar el pulso, de que Manolo Gavira está llamado a protagonizar de verdad el cambio en las políticas que unos prometieron hace siete años y que han traicionado y no han cumplido. Ese es nuestro compromiso y en eso vamos a trabajar", ha concluido.

Sobre si temen el estancamiento, ha manifestado que van "a seguir creciendo hasta la victoria final que es llevando a Santiago Abascal a hombros al Palacio de la Moncloa".

Este encuentro en el Parador de Málaga ha servido para ratificar a los candidatos que concurrirán a las próximas elecciones en Andalucía y para analizar el estado de las negociaciones que Vox mantiene en distintas regiones con el Partido Popular. Asimismo, ha asegurado que la formación da "la imagen de un partido unido, con músculo y preparado para afrontar la nueva contienda electoral".

Según ha reivindicado, Vox representa "un proyecto nacional que defiende el sentido común", frente a lo que ha definido como "una confederación de partidos autonómicos" del PP y del PSOE.