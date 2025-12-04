Vox presenta más de 15 enmiendas para Málaga capital a los Presupuestos de la Junta

El presidente de Vox Málaga y parlamentario andaluz, Antonio Sevilla, junto a los concejales de la formación, Antonio Alcázar y Yolanda Peña, en el Ayuntamiento de la capital. - VOX

MÁLAGA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox Málaga y parlamentario andaluz, Antonio Sevilla, ha presentado este jueves las enmiendas específicas que el grupo parlamentario Vox en Andalucía ha registrado para Málaga capital para los Presupuestos de la Junta de Andalucía, un paquete de más de 15 enmiendas que moviliza más de 20 millones de euros destinados a mejorar infraestructuras, movilidad, vivienda, patrimonio, educación y seguridad urbana.

Sevilla destaca que Vox es "el partido que más enmiendas ha presentado en Andalucía para mejorar y corregir los presupuestos del Ejecutivo de Moreno". En total, el grupo parlamentario ha registrado 1.361 enmiendas en Andalucía, de las cuales más de 110 corresponden a la provincia de Málaga, movilizando más de 135 millones de euros.

En lo que respecta a la capital, Vox ha presentado más de 15 enmiendas que movilizan más de 20 millones de euros dirigidos a mejorar la movilidad, reforzar los servicios públicos, invertir en agua, educación, protección patrimonial y regeneración urbana.

Sevilla ha explicado que estas propuestas "no tienen carga ideológica, son realistas, están pensadas para resolver problemas concretos y buscan mejorar la vida cotidiana de los malagueños".

Entre las inversiones que propone Vox en sus enmiendas, destacan 3,8 millones de euros para el Consorcio de Transporte Metropolitano, seis millones de euros para la ejecución del Vial Metropolitano Oeste de Málaga y casi 400.000 euros para un estudio técnico sobre la ampliación del metro hacia Málaga Este y el Parque Tecnológico.

En materia educativa, Vox propone más de 2,5 millones de euros para impulsar la construcción de dos nuevos centros de Formación Profesional en Málaga, así como actuaciones de mejora en el CEIP Domingo Lozano.

Las obras hidráulicas también ocupan un lugar prioritario en las enmiendas registradas. Vox plantea diez millones de euros para el encauzamiento del río Campanillas y del río Guadalhorce, dos actuaciones "urgentes y totalmente necesarias para garantizar la seguridad de miles de vecinos".

En materia de regeneración urbana, Vox propone dos millones de euros para la rehabilitación del barrio de Carranque, así como 800.000 euros para la limpieza y recuperación ambiental del Monte Coronado, Cerro de la Tortuga y Monte Gibralfaro.

Las enmiendas incluyen también actuaciones de protección del patrimonio histórico y cultural de la ciudad, con más de 100.000 euros destinados a la restauración del Convento de la Trinidad, la Alcazaba, Gibralfaro, los Astilleros Nereo y el Santuario de la Victoria.

El parlamentario malagueño ha querido destacar además la importancia del Plan Regional de Vivienda, una iniciativa de VOX dotada con casi 100 millones de euros, de la que "Málaga sería una de las principales beneficiadas".

Antonio Sevilla ha concluido afirmando que todas estas enmiendas "están hechas pensando en Málaga capital, en sus barrios, en sus familias y en sus necesidades reales".

"LA JUNTA SE OLVIDA DE MÁLAGA"

Por su parte, Antonio Alcázar, portavoz del grupo municipal Vox en Málaga, ha criticado que los presupuestos del Gobierno de Moreno "no solucionan las necesidades que la ciudad tiene".

"Son presupuestos que no mejoran las carencias en materia de vivienda, de educación, del mantenimiento y conservación del patrimonio histórico y cultural de nuestra ciudad. Quedan muy lejos de lo que realmente necesita Málaga", ha añadido.

Además, Alcázar, que ha reclamado "una mejor gestión, una mayor planificación y una adecuación con sentido de gobierno", ha recordado que Málaga es el "motor de la economía andaluza" y ha terminado pidiendo al Gobierno de Moreno Bonilla "que no se ría de los malagueños" con unos presupuestos que son "un auténtico despropósito".