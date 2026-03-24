Vox propone que el empadronamiento puntúe para acceder a la vivienda protegida en Málaga

Yolanda Gómez, portavoz adjunta del grupo municipal de Vox - VOX

MÁLAGA 24 Mar. (EUROPA PRESS) - El grupo municipal Vox Málaga llevará a pleno una moción para modificar la ordenanza del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida con el objetivo de que los años de empadronamiento en la ciudad puntúen en la baremación de acceso a una vivienda protegida.

La propuesta, según ha explicado Vox en un comunicado, "se basa en la normativa andaluza vigente, que permite a los ayuntamientos establecer criterios de selección y baremación, incluyendo el empadronamiento o la antigüedad de residencia en el municipio".

En este sentido, portavoz adjunta del grupo municipal de Vox, Yolanda Gómez, ha señalado que "lo que proponemos es algo de puro sentido común: que cuanto más tiempo lleve una persona viviendo en Málaga, más puntos tenga para acceder a una vivienda protegida, porque eso demuestra un arraigo real en la ciudad".

Así, desde Vox han recordado que otros municipios andaluces, como Estepona, ya han introducido criterios similares en sus ordenanzas, priorizando a quienes llevan varios años empadronados.

Al respecto, ha cuestionado que "si otros ayuntamientos están protegiendo a sus vecinos, la pregunta es clara: ¿por qué el equipo de gobierno del PP en Málaga no lo está haciendo?".

El grupo municipal ha alertado de la situación "muy preocupante" que vive Málaga en materia de vivienda, "donde cada vez más familias trabajadoras no pueden acceder a una vivienda en propiedad".

"Estamos hablando de familias con empleo estable, con capacidad de ahorro, que aun así están condenadas al alquiler o directamente a marcharse a municipios cada vez más alejados por no poder permitirse vivir en Málaga", ha explicado la portavoz adjunta.

Asimismo, Vox ha criticado que el crecimiento económico y turístico de la ciudad no se traduzca en oportunidades reales para sus habitantes. "De nada sirven los récords de turismo si Málaga se está convirtiendo en una ciudad invivible para los malagueños", ha añadido Gómez.

Más allá del ámbito municipal, Vox ha defendido la necesidad de abordar el problema de la vivienda a nivel nacional, apostando por la prioridad en el acceso a vivienda protegida y ayudas públicas.

"La vivienda pública debe servir primero para proteger a las familias españolas. No puede ser que quienes llevan años pagando impuestos vean cómo se financia vivienda para recién llegados", ha afirmado Gómez.

En materia fiscal, el grupo propone "eliminar los impuestos para la compra de la primera vivienda para españoles y endurecer la fiscalidad para compradores extranjeros".

"Hoy en día, hasta un 30 por ciento del precio de una vivienda son impuestos. Así es imposible que los jóvenes puedan emanciparse. Apostamos por impuestos cero en la primera vivienda y por que quienes vienen de fuera contribuyan más, para poder financiar vivienda protegida", ha concluido.

En definitiva, ha sostenido, "la moción presentada por VOX persigue tres objetivos principales: aumentar el peso del arraigo en el acceso a la vivienda protegida, priorizar a los vecinos de Málaga y facilitar el acceso a la primera vivienda mediante una reducción de la carga fiscal".

Con esta iniciativa, el grupo municipal busca "dar respuesta a una de las principales preocupaciones de los malagueños y reforzar el acceso a la vivienda como un pilar esencial para el desarrollo de su proyecto de vida en la ciudad".