La jueza pide a Adif que aclare la sustitución de carriles en Adamuz (Córdoba) y a la Guardia Civil investigarlo

Archivo - Vista de las ruedas de uno de los vagones del tren de Iryo fuera de los carriles de la vía, a 20 de enero de 2026, en Adamuz, Córdoba, Andalucía (España), tras el descarrilamiento. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

MONTORO (CÓRDOBA), 25 (EUROPA PRESS)

La jueza del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), plaza número 2, ha requerido a Adif, a través de una providencia, que en un plazo de cinco días "aclare y complemente los hechos y motivos técnicos por los que se procedió a la sustitución del carril de 36 metros de longitud en el punto kilométrico 317,264 de la vía 2", cercana al punto en el que se produjo el siniestro ferroviario de Adamuz, en el que el domingo 18 de enero fallecieron 46 personas y hubo más de 120 heridos.

Según han trasladado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la jueza ha pedido identificar a la empresa suministradora del carril defectuoso y al responsable de la empresa suministradora que informó del defecto, así como la persona que aconsejó a Adif la sustitución preventiva, y los trabajadores y técnicos de Adif con los que la empresa suministradora y su director técnico "trataron la incidencia y trabajador y/o responsable de Adif que autorizó el cambio de carril".

Junto a ello, ha oficiado a la Guardia Civil "para que proceda a la práctica de diligencias de investigación para el esclarecimiento de la sustitución del carril de 36 metros de longitud en el punto kilométrico 317,264 de la vía 2 y si el supuesto defecto pudo hacerse extensivo a otros cupones de la vía 1 y vía 2 incluidos en los puntos kilométricos que van desde el 321,098 al 315,974".

También, la jueza ha dado un plazo de cinco días a Adif para que certifique ante el órgano judicial "que el nuevo carril instalado cuenta con certificado de calidad y demás constancia documental necesaria para asegurar su trazabilidad", además de que "aclare y complemente las causas técnicas que motivaron la sustitución de 42 metros de carril de la vía 2 entre los puntos kilométricos 317,300 y 317,342".