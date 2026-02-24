Vox propone un plan municipal de prevención ante riesgos ferroviarios

El portavoz municipal de Vox, Antonio Alcázar, atiende a los medios - VOX

MÁLAGA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Vox ha presentado una moción al pleno ordinario para impulsar un plan municipal de prevención y actuación ante incidentes ferroviarios, tras lo ocurrido en Adamuz (Córdoba), que dejó numerosas víctimas mortales y heridos.

La propuesta parte del impacto generado por el accidente en la línea de alta velocidad Línea de Alta Velocidad Málaga-Madrid, cuya suspensión temporal ha tenido, según Vox, "consecuencias humanas, económicas y sociales de gran alcance para Málaga y los municipios atravesados por la infraestructura".

En la exposición de motivos, Vox apunta a que "el suceso no debe analizarse únicamente como un accidente aislado", sino como una "llamada de atención sobre la necesidad de reforzar la seguridad, el mantenimiento y la coordinación administrativa en torno a infraestructuras críticas".

El portavoz del grupo municipal Vox Málaga, Antonio Alcázar, ha declarado que "la seguridad ferroviaria no puede darse por garantizada". Lo ocurrido en Adamuz demuestra que las infraestructuras más avanzadas requieren vigilancia constante, mantenimiento real y coordinación efectiva entre administraciones", ha señalado y ha añadido que "no podemos permitir que la confianza de los ciudadanos se base en inercias o en suposiciones".

En este punto, ha incidido en que "muchos municipios atravesados por la vía férrea carecen de estación, pero asumen riesgos objetivos y, en caso de accidente, son los primeros en intervenir a través de Policía Local, Protección Civil y servicios sanitarios de proximidad".

"Las infraestructuras no solo conectan ciudades; conectan responsabilidades. Los ayuntamientos deben tener información, capacidad de planificación y protocolos claros para actuar desde el primer minuto", ha afirmado.

Por otro lado, el grupo municipal de Vox ha destacado que "la interrupción del AVE entre Málaga y Madrid provocó cancelaciones masivas de viajes, paralización de congresos y una caída del consumo turístico nacional, con pérdidas estimadas superiores a los 100 millones de euros en el sector".

Según la moción, la alta velocidad "no solo transporta turistas, sino también decisiones empresariales, inversiones y actividad profesional". "La pérdida temporal de conectividad habría afectado a la productividad, incrementado costes empresariales y reducido la competitividad de la ciudad", han apostillado.

"Málaga ha construido parte de su crecimiento reciente sobre la conectividad rápida con Madrid. Cuando esa conexión se rompe, se resiente toda la cadena económica: pequeños negocios, autónomos, trabajadores temporales y empresas", ha señalado Alcázar.

El portavoz también ha pedido que las víctimas del accidente "sean debidamente atendidas, compensadas e informadas" y ha insistido en que "la seguridad no es un concepto abstracto, sino una responsabilidad con rostro humano".

UN PLAN MUNICIPAL CON MEDIDAS CONCRETAS

La moción propone trece acuerdos que incluyen, entre otras medidas, la elaboración de un Plan Municipal de Prevención y Actuación ante Incidentes Ferroviarios adaptado a municipios sin estación, solicitar a Adif información detallada sobre el estado de conservación de los tramos que discurren por el término municipal, incluyendo puntos de riesgo y actuaciones pendientes, integrar expresamente los riesgos ferroviarios en los planes municipales de emergencia o realizar inspecciones de infraestructuras locales colindantes a la vía férrea.

Asimismo, se propone la creación de un registro municipal de incidentes ferroviarios y la identificación de centros sensibles cercanos a la vía -colegios, residencias y centros sanitarios- para establecer protocolos de protección específicos.

Vox Málaga ha insistido en que "la seguridad ferroviaria no puede entenderse exclusivamente como una competencia técnica estatal, sino como un ámbito donde las administraciones locales deben participar activamente dentro de su marco competencial".

"No se trata de invadir competencias, sino de asumir responsabilidades. Queremos prevención, transparencia e información. Queremos saber en qué estado se encuentran los tramos que atraviesan nuestro municipio y qué medidas se están adoptando para evitar otra tragedia", ha afirmado Alcázar.

Por último, han insistido en que la iniciativa "tiene como objetivo reforzar la cooperación entre el Ayuntamiento, el Ministerio de Transportes, Adif y la Junta y garantizar que la seguridad y la planificación preventiva estén a la altura de la importancia estratégica que la alta velocidad tiene para Málaga".