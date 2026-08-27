Vox tacha de "absurda" la propuesta de becas para marroquíes como "fórmula para frenar la invasión migratoria" de Ceuta

Archivo - El portavoz del grupo municipal Vox Málaga, Antonio Alcázar, en una imagen de archivo. - VOX - Archivo

MÁLAGA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Vox en Málaga ha asegurado este jueves que aprovechará el Debate del Estado de la Ciudad para exigir al alcalde, Francisco de la Torre, que dé explicaciones de su "absurda e irresponsable propuesta de financiar un programa de becas para que los marroquíes no invadan Ceuta".

Así lo ha señalado este jueves el portavoz del grupo municipal Vox en Málaga, Antonio Alcázar, que ha reiterado las críticas en relación con "la actitud hipócrita" del alcalde de Málaga durante su visita a Ceuta.

"No entendemos cómo De la Torre puede llegar a ser tan imprudente", ha advertido Alcázar, al tiempo que se ha preguntado si "¿De verdad cree que la solución a una invasión de decenas de miles de ilegales es financiar un programa de becas para marroquíes?".

A su juicio, "una propuesta así solo puede ser calificada de absurda e irresponsable. La invasión de Ceuta no se combate dando más dinero a los marroquíes, sino desplegando el Ejército en nuestras fronteras y acabando con todas las políticas de efecto llamada que defienden el Gobierno de Pedro Sánchez y, como vemos, también De la Torre".

Asimismo, Alcázar ha anunciado que Vox exigirá a De la Torre que explique en el Debate del Estado de la Ciudad su propuesta y "por qué prioriza antes a los marroquíes que a los malagueños".

"El alcalde pide que Europa pague becas para los marroquíes. ¿Y por qué no reclama destinar ese dinero a los jóvenes malagueños? La prioridad nacional que defendemos en Vox es precisamente eso, destinar los recursos primero a los españoles", ha sentenciado el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Málaga.