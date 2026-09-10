La Vuelta provocará afectaciones de tráfico este viernes en los distritos este, centro y zona oeste de Málaga

Ciclistas de La Vuelta llegando a meta en la plaza de toros de Sevilla. A 09 de septiembre de 2026, Sevilla (Andalucía, España). Sevilla acoge este miércoles, 9 de septiembre, la 17ª etapa de La Vuelta Ciclista a España, cuya 81ª edición se celebra entre - Francisco J. Olmo - Europa Press

MÁLAGA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Este viernes, 11 de septiembre, tendrá lugar la decimonovena etapa de la Vuelta Ciclista a España, que pasará por varios municipios de la provincia de Málaga e incluye el paso por determinadas calles del Distrito Este, Centro y zona oeste de la ciudad de Málaga en torno a las 12,30 horas, que se verán afectadas en el tráfico.

Desde el Ayuntamiento de la capital han informado de que el itinerario de la etapa pasa por carretera de Almería, avenida Juan Sebastián Elcano, avenida Pintor Joaquín Sorolla, Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, Cánovas del Castillo, Plaza General Torrijos, Paseo del Parque, Alameda Principal, avenida de Andalucía, avenida Blas Infante y A-357 en dirección Estación de Cártama.

Al respecto, han señalado en un comunicado que con motivo del paso de esta prueba ciclista, se verá afectado el tráfico en dicho itinerario de la carrera y en todas las vías confluyentes.

La hora prevista para la entrada de la prueba por la Carretera de Almería es a las 12,40 horas, con un tiempo de paso estimado de media hora, aunque se procederá al corte de las vías afectadas a partir de las 11,30 horas.

De igual manera, la caravana publicitaria que antecede al pelotón llegará al Paseo del Parque aproximadamente una hora y cuarto antes de la llegada del primer ciclista. Se irá reestableciendo el tráfico progresivamente a medida que pase la comitiva de la Vuelta.

Por su parte, todas las líneas de la EMT se verán afectadas, a excepción de las líneas 15, 18, 22, 27 y 28; tanto en sus recorridos, paradas y horarios, en función de los cortes de tráfico que establezca la Policía Local para el transcurso de la etapa.

Desde el Consistorio se aconseja a los usuarios de la EMT consultar la aplicación móvil para informarse de las modificaciones en recorridos y horarios. También se recomienda, como itinerario alternativo, las rondas de circunvalación y evitar la circulación por la zona por donde transcurre la prueba.