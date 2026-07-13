Vuelve el cine de Verano de Miramar en Marenostrum Fuengirola (Málaga). - CENTRO COMERCIAL MIRAMAR

FUENGIROLA (MÁLAGA), 13 (EUROPA PRESS)

El recinto Marenostrum Fuengirola (Málaga) vuelve a convertirse una temporada estival más en el espacio para disfrutar del cine de verano. Gracias a la renovación del acuerdo de colaboración entre el centro comercial Miramar y el Ayuntamiento, los visitantes podrán acceder de manera gratuita a cuatro sesiones de cine familiar al aire libre durante los meses de julio y agosto.

Así lo han informado desde el recinto comercial en una nota, en la que han señalado que los largometrajes que se proyectarán esta edición han sido elegidos por los propios usuarios, quienes han votado entre ocho propuestas a través de las redes sociales de Miramar, con el incentivo extra de optar a ganar una de cuatro tarjetas regalo del centro comercial valoradas en 50 euros.

Las ganadoras han sido 'Cómo entrenar a tu dragón', que se reproducirá el 21 de julio; 'Sonic 3', para el 22 de julio, 'Los tipos malos 2', fijada para el 11 de agosto, y 'Wicked', que pondrá el broche de oro el 12 agosto. En cada sesión, el recinto abrirá a las 21,00 horas y los usuarios podrán elegir entre tres zonas desde donde ver las películas; zona de toallas, sillas o gradas para pasar un rato en familia.

La acción forma parte del programa de acción social corporativa de Miramar. La recaudación obtenida de las barras de comida y bebida del recinto se cederá a las importantes labores de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer (AFA), ambas con gran presencia en la provincia.

Desde el departamento de Marketing de Miramar, Sandra Iglesias, ha indicado que el cine de verano en Marenostrum "es una acción de gran acogida entre los vecinos de Fuengirola y los visitantes temporales" y reconoce que "supone una iniciativa muy importante, de gran valor a la ciudad, que propone un plan de ocio diferente que fomenta las actividades en familia".

En esta línea, el concejal de Playas, José Sánchez expresaba su agradecimiento a Miramar en la renovación del convenio expresando además que esta actividad "viene a complementar la oferta de sol y playa que tenemos en Fuengirola".

Construido en el año 2004, Miramar cuenta con 50.000 metros cuadrados de superficie, que lo posicionan como uno de los centros comerciales más grandes de la Costa del Sol. El centro cuenta con 140 establecimientos distribuidos en dos plantas, un parking con 2.700 plazas y una terraza exterior de 10.000 metros cuadrados.

Además, dispone de establecimientos de primer nivel como Primark, Carrefour, C&A, Sfera, H&M o grupo Inditex, y cuenta con una zona de restauración con los mejores restaurantes para disfrutar en familia, a los que se añaden 12 salas de cines Cinesur.

Enfocado en mejorar la experiencia de sus usuarios, Miramar ofrece una amplia variedad de servicios como parking gratuito, accesos especiales para personas con movilidad reducida, ludoteca infantil, retransmisión de deportes en pantalla gigante, sala de lactancia, y un punto de recarga eléctrico para móviles, entre otras funciones.