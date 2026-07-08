El Weekend Beach Festival de Torre del Mar arranca este jueves con tres días de música rock, pop, urbana y electrónica

Weekend Beach Torre del Mar arranca este jueves con tres días de música rock, pop, urbana y electrónica. - ORGANIZACIÓN WEEKEND BEACH

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 8 (EUROPA PRESS)

El Weekend Beach Festival 2026 de Torre del Mar, en la localidad malagueña de Vélez-Málaga, arranca este jueves su undécima edición con el rock andaluz de Medina Azahara y los grupos La Pegatina y Boikot, entre otros. Serán tres días de una cita que combina rock, pop, mestizaje-fusión, música urbana y la electrónica en tres escenarios.

El festival ya lo tiene todo preparado, han informado el primer teniente de alcalde de Torre del Mar, Jesús Pérez Atencia; los ediles de Juventud de Vélez, Lourdes Piña; y de Movilidad, Celestino Rivas, junto al diputado José Santaolalla; la directora de Comunicación y Relaciones Externas Cervezas Victoria, Genoveva Ferragut, y la directora artística del festival, Fátima Rodríguez.

Así, han indicado que el evento abrirá oficialmente sus puertas con su ya mítica Fiesta de Bienvenida, en la que Medina Azahara, que se despide de los escenarios, estará acompañada por artistas y bandas como Boikot, Ballesteros DJ, los malagueños Break The Senses, JP Fernandez, Vilu Gontero e Idaira Siles, ganadora del Concurso Emmerge.

El viernes desfilarán nombres como el granadino Dellafuente (único concierto en Andalucía), la malagueña Ana Mena; David Biscal, una de las estrellas más internacionales; el fenómeno urbano Morad y el grupo rock del momento Alcalá Norte, entre otros. Además el Sunrise Stagese transformará en una pista de baile masiva con figuras de la electrónica como Anthony Godfather, Detlef, Emm, Fleur Shore, Les Castizos, Miguel Bastida y Richi Risco.

El sábado el broche de oro llegará de la mano del icono internacional de la música urbana latina Myke Towers y el directo del andaluz Abraham Mateo. Ese día también contará también con la fuerza de Biznaga, la veteranía folk de Mago de Oz, el pop rock más actual de Walls, Jose de las Heras, Kybba, y la esperada unión de Los Estanques y El Canijo de Jerez.

Por su parte, el Sunrise Stage ofrecerá un cierre electrónico liderado por el rey del high-tech minimal, Boris Brejcha, junto a BIIA, DJ Pepo, Herman Priet, Miguel Payda, Oliver Gil y Patrick Mason.

El recinto junto al mar cuenta con un espacio de 26.000 metros cuadrados, tres escenarios y más de 3.000 plazas de aparcamiento, lanzaderas desde distintos puntos y todos los servicios, con lo que está "totalmente acondicionado", han indicado en la rueda de prensa, en la que han señalado también el impacto económico y turístico "de primer orden" para la Costa del Sol.