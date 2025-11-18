Weekend Beach Festival Torre del Mar será escenario de la gira de despedida de la banda de rock andaluz Medina Azahara

La gira de despedida de Medina Azahara de los escenarios tendrá una parada en el Weekend Beach Festival, en Torre del Mar, en Vélez-Málaga. - WEEKEND BEACH FESTIVAL

MÁLAGA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Weekend Beach Festival de Torre del Mar, en la ciudad malagueña de Vélez-Málaga, apuesta por una leyenda viva del rock andaluz como tercera confirmación oficial de su cartel de 2026. Así, los cordobeses Medina Azahara pasarán por el festival que se celebra en julio en el litoral de la Axarquía para presentar las canciones que han dado forma a una coherente trayectoria de éxitos en la que es su gira de despedida de los escenarios.

Si hace unos días ell Weekedn Beach Festival anunciaba dos importantes nombres en cartel como son el 'top' puertorriqueño Myke Towers y 'la princesa' del pop español, Ana Mena, ahora llega el anuncio de una de las bandas míticas del rock andaluz en nuestro país, Medina Azhara, que han decidido incluir la parada en Torre del Mar como actuación de su gira de despeidda ya que se retiran de los escenarios el mismo año.

La banda, liderada por el carismático Manuel Martínez, ha marcado un género muy especial durante más cuatro décadas. Los cordobeses se despiden de su público con un 'Hasta siempre' pero con un adiós inolvidable. Será un concierto único donde se hace homenaje a todos los que han acompañado la banda durante todos estos años, recorriendo en directo sus grandes éxitos, esos que han forjado historia.

Medina Azahara cierra así un ciclo, dejando una huella imborrable en la música española y en el corazón de sus miles de fans. 'Paseando por la Mezquita', auténtico himno del sentir andaluz, sonará de nuevo en la playa de Torre del Mar y será en Weekend Beach Festival 2026, que va a tener lugar los días 9, 10 y 11 de julio.