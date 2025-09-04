El XIV Torneo Costa del Sol enfrentará este fin de semana a Unicaja, Real Madrid y Alba de Berlín

Vélez agota localidades y están a la venta las últimas entradas disponibles para los encuentros en Torremolinos y Martín Carpena

MÁLAGA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El XIV Torneo Costa del Sol que enfrente este fin de semana a Unicaja, Real Madrid y Alba de Berlín arranca este próximo viernes, 5 de septiembre, en la que es una de las citas de pretemporada más esperadas del baloncesto europeo. El torneo se celebrará hasta el domingo en tres puntos de la provincia: Torremolinos, Vélez-Málaga y Málaga capital.

Los equipos Unicaja, Real Madrid y Alba de Berlín son los protagonistas de este torneo que cuenta con el apoyo de la Diputación de Málaga a través de la empresa pública Turismo Costa del Sol y del programa Málaga Compite.

El primer encuentro, cuyas entradas están agotadas, será este viernes 5 de septiembre a las 20 horas en el renovado Pabellón Paco Aguilar de Vélez-Málaga, en el que se enfrentarán el Unicaja y Alba de Berlín.

El sábado 6 de septiembre, a las 20 horas, se enfrentarán el Real Madrid y el Alba Berlín en Torremolinos, concretamente en el Palacio San Miguel (calle Pedro Navarro Bruna, 6). Las entradas están a la venta en la conserjería de las pistas exteriores de pádel y tenis del Palacio San Miguel.

Por último, el domingo 7 de septiembre, a las 18 horas se enfrentarán el Unicaja y el Real Madrid en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena de la capital malagueña. Las entradas para este encuentro son numeradas y se pueden adquirir en la web de venta oficial del club https://venta.unicajabaloncesto.com/es/autenticacion/identif...

Las entradas Chicui (nacidos entre 2020 y 2024) podrán adquirirse en la taquilla el día del partido. Las entradas para los tres encuentros tienen un precio único de ocho euros por partido.

Todos los encuentros serán televisados en directo por 101 TV, que una vez más hará posible que todos los aficionados que no puedan presenciar los partidos en vivo, puedan hacerlo desde sus casas.

La XIV edición del Torneo Costa del Sol confirma una vez más a esta cita como una de las más importantes de la pretemporada del baloncesto europeo. Junto al Unicaja, presente en todas sus ediciones, han participado equipos como el Real Madrid, Olimpia Milán, Partizan de Belgrado, Olympiacos, Baskonia, AS Mónaco, Zalgiris de Kaunas o Fenerbahçe.

En esta decimocuarta edición vuelve a tener un cartel de primer nivel para seguir poniendo a Málaga como uno de los grandes centros del baloncesto europeo. Regresa el Real Madrid, actual campeón de la Liga Endesa, que el año pasado no pudo estar por falta de disponibilidad de fechas, y debuta por primera vez el Alba de Berlín, equipo que ha participado en las últimas temporadas en Euroliga y que la próxima campaña acompañará al Unicaja en la Basketball Champions League.