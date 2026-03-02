Yago School Málaga obtiene autorización para impartir el 'Middle Years Programme' (MYP) de Bachillerato Internacional

Archivo - Yago School obtiene autorización para impartir el 'Middle Years Programme' (MYP) de Bachillerato Internacional - YAGO SCHOOL - Archivo

Yago School Málaga ha recibido oficialmente la autorización para impartir el Middle Years Programme (MYP) del Bachillerato Internacional (IB), dando un paso decisivo en la construcción de un itinerario educativo internacional.

Así lo ha dado a conocer el colegio, que señala que este logro llega en un tiempo récord: menos de un año después de haber obtenido la autorización para impartir el Programa del Diploma (DP), que se imparte íntegramente en inglés.

"La incorporación del MYP supone un paso más en el desarrollo del proyecto educativo de Yago School Málaga, permitiendo acompañar a los alumnos de forma coherente a lo largo de su crecimiento hasta su acceso a la universidad dentro de un entorno académico exigente y conectado con el mundo real", señalan.

El Bachillerato Internacional es valorado por universidades de todo el mundo por su enfoque en el aprendizaje activo, el pensamiento crítico y la autonomía.

Con la implantación del MYP junto al DP, Yago School Málaga sigue avanzando en su compromiso con una educación internacional que, además de transmitir conocimientos, ayuda a los alumnos a entender su entorno, hacerse preguntas y desarrollar una mirada y un criterio propio sobre el mundo que les rodea.

Desde su apertura, Yago School Málaga ha experimentado un crecimiento sostenido y comenzará el próximo curso con más de 400 alumnos y listas de espera en varias etapas. Con la obtención del MYP y una comunidad educativa en plena expansión, el colegio, fiel a su apuesta por la educación personalizada, continúa afianzándose como una de las propuestas educativas más dinámicas e internacionales del sur de Europa.