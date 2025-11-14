Zahara, La Bien Querida y Anni B Sweet cantarán en el Teatro Cervantes de Málaga dentro de 'Unísonas'

Archivo - La artista, Zahara durante el concierto en el Icónica Santalucía Fest - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Zahara, La Bien Querida y Anni B Sweet cantarán en el Teatro Cervantes de Málaga en los primeros meses de 2026 dentro de 'Unísonas', un nuevo ciclo musical con marcado acento femenino.

Málaga Procultura a través del coliseo malagueño y Brisa Live impulsan un programa en el que confluyen tres de las voces más influyentes del circuito independiente español, tres mujeres que destacan por compartir un mismo compromiso musical y social a través de sus melodías y sus letras, tres artistas que ya han alcanzado un reconocimiento unánime de público y crítica, han indicado en un comunicado.

La cantante y compositora Zahara abrirá el telón de la primera edición de 'Unísonas' el 8 de febrero de 2026. Le seguirá La Bien Querida el próximo 20 de abril y cerrará la programación Anni B Sweet el 21 de abril.

Las entradas para los tres conciertos estarán disponibles en todos los canales de venta de Málaga Procultura desde las 18.00 horas de este viernes, 14 de noviembre.

Zahara (Úbeda, 10 de septiembre de 1983) es considerada una de las figuras más destacadas de la música alternativa en España. La artista autoeditó su primer álbum, 'Día 913', en 2005. Su siguiente trabajo, 'La fabulosa historia de...' (2009), la catapultó a la fama y 'Merezco' fue elegida canción oficial de la Vuelta Ciclista a España. En 2011, Zahara volvió a la autogestión con 'La pareja tóxica', producido por Ricky Falkner. Su cuarto álbum, 'Santa' (2015), fue lanzado bajo su propio sello, G.O.Z.Z. Records. 'Astronauta' (2018) supuso su gran salto al pop gracias al hit 'Hoy la bestia cena en casa', disco de Oro en España.

El obligado parón de 2020 permitió a Zahara componer el disco que cambiaría su vida, 'PUTA', un exorcismo personal que aborda temas duros como el abuso y el maltrato y que fue considerado el mejor del año por medios especializados como Mondo Sonoro o Jenesaispop. PUTA le valió seis premios MIN, así como otros reconocimientos como el Premio Ojo Crítico. Tras este álbum, pública 'REPUTA' (2022), una reinterpretación del disco original con la colaboración de importantes artistas y que le vale su primera nominación a los Latin Grammys a mejor disco alternativo.

En 2025 ha publicado 'Lento ternura', su sexto álbum de estudio con canciones originales, el primero que produce la artista de manera íntegra. En Málaga presentará su proyecto 'Acustiquísimos', mucho más que un simple concierto acústico.

Por su parte, La Bien Querida (Ana Fernández-Villaverde. Bilbao, 6 de noviembre de 1972) posee una larga, prolífica y asentada trayectoria musical. En 2009 sacó su primer disco, 'Romancero', al que siguieron 'Fiesta' (2011), 'Ceremonia' (2012), 'Premeditación, Nocturnidad y alevosía' (2015), 'Fuego' (2017), 'Brujería' (2019) y 'Paprika' (2022).

Ha tocado en los festivales más importantes del país y la crítica especializada la arropa con cada disco que saca por su manera única y personal de contar y cantarle a la vida y al amor. Destacan sus colaboraciones con grandes artistas como el francés Vitalic, Los Planetas o Diego Ibáñez, de Carolina Durante.

Sus canciones forman parte de la banda sonora de infinidad de series. También ha compuesto canciones para películas. Ha trabajado en campañas de televisión de grandes marcas con su música. La Bien Querida también ha hecho sus pinitos en el cine protagonizando 'Matar a la madre', el primer cortometraje del actor y director Omar Ayuso, y 'Anormal', de Guillermo de Córdoba.

Por su parte, Anni B Sweet (Málaga, 13 de mayo de 1987) es una cantautora española de estilo suave y melancólico que bebe de influencias que van desde la música acústica, el folk y la bossa hasta el indie folk y el indie pop, pasando por la neo-psicodelia y el pop psicodélico.

Con una muy temprana vocación, escribía y componía sus primeros temas a la edad de siete años sobre los samples de un órgano de juguete. Tras trasladarse a Madrid para estudiar arquitectura, Ana empezó a dar conciertos a principios de 2008 en pequeños clubes de la capital, animada por amigos que habían podido escuchar su extraordinaria voz. El nombre de Anni B Sweet surgió al momento de crearse su perfil en MySpace mientras escuchaba la canción 'Johnny B. Goode', de Chuck Berry.

Comenzó componiendo sus canciones en inglés, debido a que desde niña estudió en un colegio británico y su círculo cercano y amistades se manejaban en ese idioma. En 2009 salió a la luz su primer álbum: 'Start, restart, undo', producido por Brian Hunt, gracias al cual consigue ser la más joven creadora nominada a Artista Revelación y Autor Revelación en Los Premios de la Música y EP3 (El País) y es galardonada con el premio Guille a Mejor Artista Pop.

En 2012 se dio a conocer su segundo disco, 'Oh, monsters!', y en 2015 apareció 'Chasing illusions'. En 2019, Anni B Sweet regresó a escena con su cuarto álbum y primero en español, que títuló 'Universo por estrenar' y que significó un cambio total respecto de sus tres trabajos anteriores por su pop psicodélico de influencias sesenteras. A finales del 2021, Anni B Sweet se alía con el grupo Los Estanques para ofrecer su último disco hasta la fecha, 'Burbuja cómoda y elefante inesperado'.