La 67ª edición del Premio 'Jaén' de Piano arrancará el 9 de abril con récord de inscripciones

Presentación de la 67ª edición del Premio 'Jaén' de Piano - DIPUTACIÓN JAÉN

JAÉN 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La 67ª edición del Concurso Internacional de Piano Premio 'Jaén' arrancará el 9 de abril y lo hará con una cifra récord de inscripciones, con 165 pianistas inscritos procedentes de una treintena de países.

Así lo ha destacado el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, que ha informado, junto al secretario del jurado de este certamen, Ernesto Rocío, de los principales detalles de esta edición, que repartirá 70.000 euros en premios y contará con el prestigioso pianista Javier Perianes como concertista inaugural.

Reyes ha hecho hincapié en la dilatada trayectoria y el prestigio de este concurso de la Administración provincial en el marco de este acto en el que han estado presentes el alcalde de Jaén, Julio Millán, el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, el director del Centro Asociado de la UNED en Jaén, Vicente Ruiz, la directora del Secretariado de Actividades Culturales y Aula Abierta de la Universidad de Jaén (UJA), María Isabel Abad, y la presidenta de la Fundación Unicaja Jaén, Carmen Espín.

"El hecho de que este premio pianístico haya conseguido alcanzar la edición número 67 habla por sí solo de la dilatada trayectoria de este certamen", ha dicho Reyes, que también ha puesto el acento en que es uno de los concursos "más importantes y veteranos de la agenda cultural de esta provincia y uno de los eventos que más ha contribuido a trasladar el nombre de Jaén por los cinco continentes".

Asimismo, el presidente de la Diputación ha puesto de relieve la dimensión internacional de este concurso, "que no sólo es muy conocido fuera de nuestro país, sino que es muy reconocido por su prestigio y por su cuidada organización". Para Reyes, este prestigio viene refrendado por el elevado número de inscripciones y la amplia diversidad de su procedencia.

En esta misma línea, se ha pronunciado el secretario del jurado, Ernesto Rocío, que ha remarcado que esta cifra récord de inscripciones significa que "el trabajo está bien hecho y el certamen destaca por su prestigio y honestidad", algo que se pone de manifiesto "en cosas tan importantes como la atención a los concursantes antes, durante y después de su participación en concurso".

Según Rocío, al sumarle una organización "impecable", es la "mejor propaganda" para que año tras año se tenga "tanto éxito en número de inscripciones". De las 165 inscripciones que se han recibido de pianistas para tomar parte en esta edición, se ha realizado una selección previa para limitar, tal y como establecen las bases de este concurso, el número máximo de participantes a 60, aunque la cifra definitiva de concursantes no se conocerá hasta el tradicional sorteo del orden de intervención en este certamen, que se desarrollará el próximo jueves, 9 de abril.

Estos 60 pianistas preseleccionados proceden de 17 países diferentes, ubicados en cuatro continentes. Los países de China, con 16 concursantes; Corea del Sur, con 12 y Japón, con nueve son los territorios que aportan un mayor número de intérpretes a este concurso, al que también concurrirán pianistas de otros puntos como Australia, Bélgica, España, Estados Unidos, Grecia o Taiwán, entre otros.

PREMIOS

En esta 67ª edición este concurso repartirá de nuevo un total de 70.000 euros en premios. El principal galardón de este certamen contará de nuevo con 20.000 euros, Medalla de Oro y una gira de cinco conciertos, mientras que el segundo tendrá una dotación económica de 12.000 euros aportados por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en Jaén; y el tercero será de 10.000 euros, patrocinados por la Fundación Unicaja Jaén.

A estos tres principales galardones, se sumarán otros cinco premios especiales. Uno de ellos es el de música de cámara --dotado con 8.000 euros y patrocinado por la Universidad Internacional de la Rioja-- que se otorga al mejor pianista de esta prueba, para la que se contará con la presencia del prestigioso Cuarteto Cosmos, uno de los más relevantes a nivel nacional e internacional.

Otro de estos galardones especiales es el de música romántica, que se incorporó el año pasado y está patrocinado por la Universidad de Jaén. Cuenta con 8.000 euros, que se conceden al mejor intérprete de piezas de este tipo de música, incluidas en las obras de la tercera prueba eliminatoria de este certamen.

El tercer premio especial de este certamen pianístico es el Premio Rosa Sabater que patrocina el Ayuntamiento de Jaén y está dotado con 8.000 euros, que recaen en el pianista que más destaque en la interpretación de obras de música española.

Junto a estos galardones, este certamen cuenta también con el Premio de Música Contemporánea, que consta de 6.000 euros del Ministerio de Cultura y que se concede al pianista que mejor interprete la obra de encargo, que este año lleva por título 'Tres morillas m'enamoran' y ha sido realizada por el compositor Alberto Carretero.

Por último, las personas que asistan en el Teatro Infanta Leonor a la final del sábado, 18 de abril, decidirán qué pianista se lleva el Premio del Público, que consiste en una escultura alusiva a un piano. En esta última prueba, los concursantes estarán acompañados por la Orquesta Filarmónica de Málaga, que dirigirá Salvador Vázquez.

El jurado que se encargará de seleccionar a los pianistas ganadores de los distintos premios establecidos en este concurso estará presidido por el pianista Albert Attenelle y contará con Ernesto Rocío como secretario.

Junto a ellos, ejercerán en calidad de vocales de este jurado otros seis reconocidos concertistas procedentes de España, Argentina, Alemania, Reino Unido, Japón y Grecia --Pilar Bilbao, Daniel Levy, Ralf Nattkemper, Graham Scott, Michiko Tsuda y María Zisi-.

El pianista Javier Perianes será el encargado de ofrecer el concierto inaugural de esta edición, que se llevará a cabo el jueves, 9 de abril, a partir de las 20,00 horas, en el Nuevo Teatro Infanta Leonor de Jaén.

Perianes fue ganador del Premio Jaén de Piano en el año 2001, "un triunfo que él siempre ha reconocido como un punto de inflexión en su carrera y en esta edición vamos a tener la oportunidad de volver a disfrutar de este ya reconocido solista a nivel internacional como concertista inaugural", ha destacado Reyes.

En esta actuación, cuya entrada será libre hasta completar aforo y que coincide con los 25 años de la obtención de Perianes del primer premio de este certamen, este pianista interpretará obras de Chopin, Falla y Albéniz en un programa que posteriormente interpretará en otros lugares.

Como años anteriores, de forma previa al inicio de este certamen, se celebrarán dos conciertos de piano en la calle, a partir de las 12,00 horas, los días 7 y 8 de abril, en el Palacio Provincial y el Centro Cultural Baños Árabes de Jaén, respectivamente.

Además, el Concurso Internacional de Piano Premio 'Jaén' ha tenido como preludio la celebración del Maratón de Piano, que el pasado 25 de marzo reunió en la capital jiennense a medio millar de estudiantes de piano de toda la provincia.