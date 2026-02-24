El aceite de oliva virgen extra (AOVE) de la provincia de Jaén llega al Parlamento Europeo a través de una cata

JAÉN 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La sede del Parlamento Europeo, en Bruselas, ha sido el escenario elegido para llevar a cabo una cata de aceite de oliva virgen extra (AOVE) de Jaén organizada por la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) con la colaboración de la Diputación de Jaén.

El vicepresidente primero y diputado de Relaciones Institucionales, Juan Latorre, junto al secretario general de UPA, Cristóbal Cano, ha participado en esta acción promocional que se enmarca en la campaña de fomento del consumo de aceite de oliva que impulsa la organización agraria.

Con esta cata, UPA Jaén ha arrancado la vigésimo tercera campaña 'Aceite de oliva virgen extra de Jaén: Motor e impulso de sostenibilidad y salud', que desarrollan en colaboración con la Diputación de Jaén.

"Para la Diputación es una satisfacción colaborar un año más con UPA para mostrar que Jaén es la principal productora de aceite de oliva del mundo y, además, es la que produce el aceite de oliva de mayor calidad", ha dicho Latorre.

Ha añadido que el AOVE es "un producto imprescindible para la gastronomía, un producto saludable, que contribuye a preservar el medio ambiente". Por eso, iniciativas como esta cata en Bruselas contribuyen a que el "oro líquido" de la provincia de Jaén "sea cada vez más conocido, más valorado y más consumido, porque el margen de crecimiento de nuestro aceite de oliva sigue siendo muy elevado".

Latorre también ha felicitado a UPA por esta iniciativa que desde hace más de dos décadas se realiza para promover la cultura del aceite de oliva.

Por su parte, el secretario general de UPA, Cristóbal Cano, ha destacado la "oportunidad" que supone esta acción "en uno de los mayores centros de decisión que afecta a la actividad de los agricultores y ganaderos, como son las instituciones europeas y el Parlamento".

La idea es que en Bruselas se conozca lo que hay detrás del aceite de oliva, para cuando haya que "pedir y reivindicar mejoras". En este punto, ha indicado que detrás del aceite de oliva virgen extra está "el esfuerzo de miles de olivareros, el esfuerzo de miles de explotaciones familiares que son las que ponen en la mesa de todos los ciudadanos del mundo la mejor grasa vegetal, la más sana y saludable que se conoce, que es el aceite de oliva virgen extra de Jaén".

Eurodiputados, altos funcionarios de la Comisión Europea, miembros de la representación española permanente en Bruselas y del Comité Económico y Social han asistido a esta cata de AOVE, todas ellas "personas que en su día a día trabajan de manera política y técnica, para definir el futuro de un sector como el nuestro", ha apuntado Cano.