El aeródromo de El Cornicabral, en Beas de Segura (Jaén), amplía sus instalaciones tras una inversión de 120.000 euros

Inauguración de la ampliación del aeródromo de El Cornicabral. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

BEAS DE SEGURA (JAÉN), 2 (EUROPA PRESS)

El aeródromo de El Cornicabral, en Beas de Segura (Jaén), ha ampliado sus instalaciones después de una inversión de 120.000 euros por parte de la Diputación.

El presidente de la Administración provincial, Francisco Reyes, ha inaugurado esta intervención, un acto también han participado el alcalde del municipio, José Alberto Rodríguez, y el diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea.

"Damos respuesta a la demanda que nos hizo el alcalde de Beas de Segura para mejorar esta infraestructura tras el acuerdo al que llegó con el Centro de Vuelos Experimentales Atlas", ha explicado. De esta forma, se mejora la oferta de este aeródromo, especialmente cuando se trata "de aparatos de mayor tamaño".

Reyes ha destacado que esta intervención "forma parte del compromiso de la Diputación para intentar aprovechar cualquier oportunidad que haya en la provincia". Al hilo, ha apuntado que estas instalaciones suponen "una oportunidad para Beas, la comarca de Segura y la provincia". De ahí esta inversión de 120.000 euros que ha permitido construir un hangar específico para el centro Atlas de Villacarrillo y también una explanada.

Al respecto, ha insistido en la "oportunidad que ya supone Atlas, el centro para pruebas de este tipo de aparatos no tripulados más al sur de Europa", como "han demostrado empresas que dentro de su discrecionalidad han venido en estos años a hacer sus ensayos aquí".

"Durante la visita de la ministra de Ciencia e Innovación "tuvimos la ocasión de conocer lo que son los taxis de despegue vertical a través de una empresa extranjera que ha estado varios años probando estos aparatos en nuestras instalaciones", ha recordado.

En esta línea, Reyes ha valorado las condiciones favorables que ofrecen estas infraestructuras, tanto "por su situación estratégica, como por la cantidad de espacio aéreo liberado y también por la climatología y las horas de vuelo que permite un centro de estas características".

"Por eso, la Diputación dio respuesta a esta demanda del alcalde, que además surge en un momento en el que va a complementar perfectamente al centro Cetedex que se está construyendo en la capital, que también será de referencia en la lucha antidrones", ha comentado.

CARÁCTER DIFERENCIAL

Por su parte, el alcalde ha "agradecido a la Diputación el esfuerzo que ha realizado para que esta infraestructura se vea ampliada". "Se refuerza el carácter diferencial de estas instalaciones públicas no solo a nivel provincial, sino también andaluz, porque contamos con dos pistas de vuelo, una de un kilómetro y medio y otra de casi un kilómetro a las que ahora se añade este nuevo hangar", ha resaltado.

De esta forma, y tras el convenio firmado con el Centro de Vuelo Experimental Atlas gracias a la mediación de la Diputación Provincial de Jaén a finales de 2021, Beas de Segura se va "a situar en un lugar estratégico a nivel provincial en cuanto a tecnología, innovación y desarrollo de vehículos no tripulados", los drones.

"Es una gran satisfacción estar en pruebas tan importantes como las que hace poco tiempo pudimos conocer, como la del transporte de material sanitario a zonas rurales de difícil acceso gracias a esta tecnología", ha asegurado.

Así las cosas, ha vuelto a agradecer a la Diputación "que viera con buenos ojos esta oportunidad" y "haya dado una ayuda de 120.000 euros para tener un espacio en el que el centro Atlas pueda trabajar con exclusividad y también con discreción".

"Porque muchos de estos proyectos necesitan ser meticulosos y tener ese espacio de trabajo aparte para poder desarrollar estas tecnologías en nuestro territorio, en una zona privilegiada como es la entrada a la comarca de Segura", ha concluido.