Alcalá la Real (Jaén) acoge la entrega de premios de la final femenina de la Andalucía Summer Cup

Entrega de premios de la final femenina de la Andalucía Summer Cup - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Alcalá la Real (Jaén) ha acogido la entrega de premios de la final femenina de la Andalucía Summer Cup, que se ha venido celebrando durante toda esta semana en el campo municipal de hockey hierba de esta localidad.

La Diputación de Jaén ha patrocinado este torneo de hockey que ha reunido a las selecciones sub-18, tanto masculinas como femeninas, de ocho países: España, Alemania, Países Bajos, Bélgica, Inglaterra, Escocia, Irlanda y Canadá.

Esta entrega de premios, en la que se ha coronado campeona Holanda, con Alemania como subcampeona y España en tercer lugar, ha puesto el colofón a un evento deportivo que ha reunido a unos 320 deportistas y que, como ha subrayado la diputada de Gobierno Electrónico y Régimen Interior, Inés Arco, "ha convertido durante unos días a Alcalá la Real en el epicentro europeo del hockey hierba".

En este sentido, ha apuntado que este municipio "se ha consolidado en los últimos años como referente de este deporte, acogiendo competiciones de primer nivel y demostrando una gran capacidad organizativa".

La celebración de eventos como este, como ha apuntado la diputada de Gobierno Electrónico y Régimen Interior, "es siempre una oportunidad que hay que aprovechar porque contribuyen a dinamizar la economía local, dado que generan actividad en sectores como la hostelería, el comercio o los servicios, consolidando al deporte como un motor económico y de proyección territorial".