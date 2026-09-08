Alcaudete (Jaén) incorpora un nuevo recurso turístico con la rehabilitada estación en la Vía Verde del Aceite

Juan Latorre y Yolanda Caballero en la antigua estación junto a la Vía Verde del Aceite. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

ALCAUDETE (JAÉN), 8 (EUROPA PRESS)

El municipio jiennense de Alcaudete tiene un nuevo recurso turístico tras la rehabilitación de la antigua estación situada junto al Camino Natural Vía Verde del Aceite con una inversión de 350.000 euros.

La Diputación ha llevado a cabo esta intervención, que se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino OleotourJaén financiado con fondos Next Generation EU a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno central.

Esta es una de las actuaciones, junto a otras en materia industrial, de infraestructuras hidráulicas y carreteras, que el presidente de la Administración provincial, Juan Latorre, ha analizado con la alcaldesa, yolanda Caballero, durante la visita oficial que ha realizado este martes al municipio.

Tras situar este encuentro en la ronda que pretende "mantener con todos y cada uno de los 97 municipios de la provincia de Jaén", ha destacado "el enorme potencial de Alcaudete desde el punto de vista patrimonial y turístico, pero también desde el punto de vista del aceite de oliva y, por supuesto, industrial".

"Es un municipio muy importante para la provincia de Jaén y la Diputación y, como presidente, estoy aquí para conocer cuáles son sus necesidades, escuchar a sus habitantes, a su alcaldesa y para convertir todas esas oportunidades en proyectos que mejoren la calidad de vida de los vecinos y vecinas de esta localidad", ha afirmado Latorre.

Una de las oportunidades a las que se ha referido Latorre es la "significativa" actuación en la antigua estación en el Camino Natural Vía Verde del Aceite, dentro del PSTD OleoturJaén. "Muestra cómo un ayuntamiento, cómo una alcaldesa, decide apostar y convertir un precioso recurso en un atractivo turístico muy importante", ha comentado.

Por otra parte, ha abordado con la alcaldesa otras actuaciones en materia de infraestructuras, entre las que ha señalado el Plan Urgente de Infraestructuras Hidráulicas para mejorar el abastecimiento en la provincia de Jaén, del que Alcaudete es uno de los municipios beneficiarios.

"Un plan que desarrolla el Gobierno de España, en el que colabora la Diputación Provincial de Jaén, que va a servir para mejorar el abastecimiento de los distintos núcleos urbanos de esta localidad tras una inversión de 16,8 millones de euros", ha precisado.

También ha puesto el foco sobre "la importante infraestructura" que la Diputación está ejecutando en La Bobadilla, un centro tecnológico al que se ha dedicado 3,3 millones de euros. A ello ha sumado la inversión en carreteras provinciales que afectan a los distintos núcleos urbanos de Alcaudete, Noguerones y La Bobadilla, donde ya ha desarrollado actuaciones "y va a seguir mejorando estas vías con una inversión de casi cuatro millones de euros".

"Las políticas de la Diputación Provincial de Jaén se convierten en hechos, en actuaciones concretas, en realidades para todos y cada uno de los 97 municipios de la provincia de Jaén y, en definitiva, para mejorar la vida de sus vecinos y vecinas", ha asegurado el presidente.

Unas políticas que, según ha añadido, en localidades como Alcaudete se encuentran, "con el gran trabajo que está desarrollando Yolanda Caballero y todo su equipo de Gobierno". Al hilo, ha apuntado que, "cuando un ayuntamiento tiene una hoja de ruta clara y conoce las necesidades de los y las vecinas, esa hoja de ruta se convierte en proyectos que finalmente son una realidad".

COLABORACIÓN

"Y eso es gracias a la colaboración entre administraciones, al impulso de este consistorio y a la colaboración, al trabajo conjunto, a esa mano tendida de la Diputación Provincial de Jaén para convertir todos esos proyectos en realidad y en calidad de vida para los vecinos y las vecinas de este municipio", ha incidido.

Por su parte, la alcaldesa ha agradecido a Juan Latorre "todas las actuaciones que la Diputación ha puesto en marcha en este municipio, tanto desde el punto de vista de infraestructuras como de servicios sociales y otras muchas acciones". Ha resaltado "la remodelación de la Vía Verde del Aceite, un proyecto financiado al cien por cien por Diputación, igual que el mirador de La Bobadilla, ya concluido".

"Además, con las ayudas que tenemos de planes provinciales estamos acometiendo actuaciones muy importantes en nuestro municipio y básicamente lo que queremos es seguir trasladando a la Diputación Provincial necesidades que tenemos para el futuro inmediato", ha señalado.

Sobre esta cooperación, Caballero se ha mostrado confiada en que "siempre van a estar ahí" respaldando a un municipio que "tiene un futuro prometedor" y donde "están cristalizando ahora proyectos de desarrollo industrial que son también muy importantes desde el punto de vista de las infraestructuras".

Ha agregado que se va "a dinamizar decididamente el casco histórico" y ha valorado la "gran inversión" provincial en carreteras. "La interconexión de los diferentes núcleos de población de nuestro municipio es fundamental de cara a luchar contra la despoblación y también para facilitar la vida de nuestros vecinos y vecinas", ha dicho.

Finalmente, ha aludido a "la sensibilidad, agilidad y rapidez" con la que la Diputación respondió ante los daños del temporal, "con una ayuda extraordinaria de 100.000 euros que llegó prácticamente de forma inmediata a los municipios" y que ha permitido actuar sobre muchos de caminos rurales, que "son imprescindibles y fundamentales".