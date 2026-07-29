Alumnado del programa RAÍZ Jaén expone el trabajo para elaborar la agenda urbana de Cazorla y Mengíbar

Sesión final del programa RAÍZ en Mengíbar - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alumnado del programa RAÍZ Jaén --impulsado por la Diputación de Jaén, la Universidad de Jaén y la Fundación Estrategias para dotar de agendas urbanas locales a once municipios jiennenses menores de 20.000 habitantes-- ha expuesto los resultados del trabajo que ha desarrollado en Mengíbar (Jaén) y en Cazorla (Jaén).

La diputada de Fondos Europeos y Geolit, Lourdes Martínez, ha asistido a sendas sesiones, en las que se han dado a conocer los principales datos extraídos sobre estas localidades en el marco de RAÍZ Jaén por parte de jóvenes estudiantes de la Universidad de Jaén, un trabajo que servirá de base para que Mengíbar y Cazorla cuenten con sus respectivas agendas urbanas locales.

En su participación en estas sesiones, Martínez ha remarcado la importancia de estos datos obtenidos por el alumnado de RAÍZ Jaén para poder facilitar a estas dos localidades jiennenses esta agenda, que es un instrumento de planificación estratégica "imprescindible" para que los ayuntamientos puedan conseguir ayudas de fondos europeos o presentarse a convocatorias que les faciliten la obtención de proyectos que contribuyan al desarrollo económico y social de sus respectivos municipios.

De ahí que se haya diseñado este programa junto a la UJA y la Fundación Estrategias para facilitar a los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes esta herramienta. En las sesiones celebradas tanto en Mengíbar como en Cazorla, el alumnado del programa RAÍZ ha dado a conocer el análisis y el diagnóstico que ha realizado de cada una de estas localidades, así como el marco estratégico, el plan de acción o el proceso participativo desarrollado.

"Estos magníficos trabajos van a ser la base de esas agendas que entregaremos en unos meses para que los alcaldes los puedan aprobar en pleno y den forma a esos proyectos para conseguir financiación que les permita su ejecución", ha apuntado la diputada de Fondos Europeos y Geolit.

El programa RAÍZ Jaén, que nace en el marco de la Alianza Europea NEOLAiA que coordina la UJA y en la que también participa la Administración provincial, se está llevando a cabo en un total de once poblaciones jiennenses.

A través de este acuerdo, la Diputación se encarga de coordinar y proporcionar los medios técnicos y materiales para la ejecución de RAÍZ Jaén y también es la encargada de sufragar íntegramente la materialización de este programa.

Por su parte, la Universidad de Jaén coordina la formación y el seguimiento académico de los once jóvenes estudiantes que llevan a cabo, a través de la realización de prácticas universitarias extracurriculares, el diagnóstico, el análisis de datos y la aplicación de la metodología para la elaboración de las agendas urbanas locales de esos once municipios, mientras que la Fundación Estrategias apoya técnicamente el proceso de planificación.