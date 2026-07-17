El alumnado del proyecto Raíz presenta sus resultados para elaborar la agenda urbana local de Arjona (Jaén)

JAÉN 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El salón de plenos del Ayuntamiento de Arjona (Jaén) ha acogido la celebración de la sesión final del programa Raíz Jaén, que están ejecutando la Diputación, la Universidad de Jaén (UJA) y la Fundación Estrategias para dotar de agendas urbanas locales a un total de once localidades jiennenses.

En esta reunión se han expuesto los principales resultados obtenidos en Arjona en el marco de este programa, que serán utilizados en el proceso de elaboración de su futura agenda urbana.

La diputada de Fondos Europeos y Geolit, Lourdes Martínez, ha asistido a este acto con el que, como ha explicado, se pone fin a la primera fase del programa Raíz Jaén, que están elaborando conjuntamente la Diputación con la Universidad de Jaén y que consiste en dotar de agendas urbanas a una serie de municipios de menos de 20.000 habitantes que no cuentan con esta herramienta de planificación estratégica.

El alumnado de la UJA que participa en este programa ha presentado el trabajo que ha realizado de análisis y de diagnóstico de cada municipio, en este caso de Arjona, y que "va a dar pie y va a ser la base de esa agenda urbana que después se entregará a los ayuntamientos".

Martínez ha incidido en la necesidad de contar con "una herramienta de planificación, de estrategia para poder afrontar los retos del presente y del futuro, pero también para poder aprovechar las oportunidades que nazcan de las convocatorias que obligan a tener esta planificación".

El programa Raíz Jaén, que nace en el marco de la Alianza Europea NEOLAiA, que coordina la UJA y en la que también participa la Administración provincial, se desarrollará en un total de once poblaciones jiennenses.

En este acuerdo, la Diputación se encarga de coordinar y proporcionar los medios técnicos y materiales para la ejecución de RAÍZ Jaén y también es la encargada de sufragar íntegramente la materialización de este programa.

Por su parte, la Universidad de Jaén coordina la formación y el seguimiento académico de los once jóvenes estudiantes que llevarán a cabo, a través de la realización de prácticas universitarias extracurriculares, el diagnóstico, el análisis de datos y la aplicación de la metodología para la elaboración de las agendas urbanas locales de esos once municipios, mientras que la Fundación Estrategias apoyará técnicamente el proceso de planificación.