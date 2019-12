Antonio Maya recoge su galardón como ganador del XXXIII Premio de Pintura 'Emilio Ollero' del IEG

Actualizado 12/12/2019 23:12:57 CET

JAÉN, 12 Dic.

El diputado de Cultura y Deportes de Jaén, Ángel Vera, ha presidido este jueves el acto de entrega de los cuatro galardones establecidos en las bases del Premio de Pintura 'Emilio Ollero', que convoca desde hace treinta y tres años el Instituto de Estudios Giennenses (IEG) de la Diputación Provincial.

En este acto, al que también ha acudido la consejera directora del IEG, Adela Tarifa, el pintor jiennense Antonio Maya ha recogido el primer premio por su obra 'Itaca', por la que ha logrado los 10.000 euros del principal galardón de este certamen al que han concurrido en 2019 más de treinta trabajos de artistas procedentes de una decena de provincias españolas.

El palmarés de esta edición lo han completado el pintor granadino Ignacio Estudillo, que ha conseguido el premio destinado a Jóvenes Talentos Andaluces para artistas menores de 40 años, dotado con 5.000 euros, con su obra 'Torso femenino', y dos creadores que han obtenido sendos accésits: Manuel Castillero, de Córdoba, con su obra 'Espinete was here', y el pintor José Piñar, de Granada --que no ha podido asistir a este acto de entrega--, que han recibido 2.000 euros cada uno.

Durante su intervención en este evento cultural, Ángel Vera ha recordado que este premio de pintura "nació allá por el año 1987 y desde entonces se ha convertido en una plataforma de promoción para artistas de todo nuestro país, además de que ha servido para dar a conocer nuestra provincia a nivel cultural". De hecho, este certamen pictórico es "uno de los premios más valorados y de mayor trayectoria de nuestra tierra", según ha incidido el responsable cultural de la Diputación.

En esta línea, Vera ha subrayado que el Emilio Ollero es "una de las joyas de la Diputación" y ha puesto de relieve que también supone "una muestra del respaldo de la administración provincial a la obra de artistas contemporáneos y al fomento de la creación artística, creatividad a la que hay que dar alas para que vuele en plena libertad".

La entrega de los XXXIII Premios de Pintura Emilio Ollero ha sido el preludio a la inauguración de una exposición con las obras presentadas a este certamen: en total, una treintena de trabajos que se podrán ver en las Salas Provinciales de Exposiciones del Palacio Provincial hasta el próximo 17 de enero. Esta muestra está incluida, como ha puntualizado el diputado de Cultura y Deportes, en el programa Palacio de Invierno y "es una más de la veintena larga de exposiciones que hemos celebrado a lo largo de este año, que demuestran el papel dinamizador de la Diputación en materia cultural".