Antonio del Real recibe el Premio de la Academia de Cine de Andalucía en la Muestra de Cine Inédito Español de Jaén

Antonio del Real, Premio de la Academia de Cine de Andalucía en la Muestra de Cine Inédito Español. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El cineasta cazorleño Antonio del Real ha recibido este martes el Premio de la Academia de Cine de Andalucía, un acto que ha tenido lugar en la capital jiennense en el marco de la XXV Muestra del Cine Español Inédito en Jaén que organiza la Diputación Provincial y que se desarrolla hasta el próximo sábado, 21 de febrero.

De forma previa a este acto, la diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, ha participado junto a este director en un encuentro con los medios en el que también han estado presentes los cineastas Yolanda Ceteno --que ha presentado en esta muestra junto a la actriz Ruth Gabriel y miembros del equipo artístico su último trabajo, titulado 'Tras el verano'-- y Bruno Martín --que ha dado a conocer la película 'Luger' junto a la productora Pilar Cebrián y el actor Mario Mayo--.

El cineasta cazorleño Antonio del Real ha escrito más de veinte obras en colaboración con otros autores españoles y portugueses en dos ocasiones --en 1989 y en 2001-- y ha participado en dos ocasiones en la Quincena de Realizadores del Festival de Cannes con las películas 'El río que nos lleva' y 'La mujer de mi vida'. Entre otros eventos cinematográficos en los que ha tomado parte, se encuentran el Festival Europeo, además de los festivales de Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, Minneapolis, Montreal, Egipto, Tokio, Francia o Italia, entre otros.

En su faceta de actor, Antonio del Real ha trabajado en más de 40 películas y en diez obras de teatro profesional. Como regidor debutó en el cine con 'El poderoso influjo de la luna', a la que seguirían propuestas comerciales como 'Buscando a Perico', 'Café, coca y puro', 'Y del seguro líbranos... ¡señor!', '¡Por fin solos!', 'Los hombres siempre mienten', 'Corazón loco' y 'ChaChaCha'. Su película 'El río que nos lleva' fue declarada por la Unesco de gran interés (París) debido a la defensa de los valores culturales y ecológicos del Alto Tajo.

Tras su adaptación del libro 'Y decirte alguna estupidez, por ejemplo, te quiero', dirige 'La mujer de mi vida' y 'Trileros', para posteriormente rodar parcialmente en la provincia de Jaén la superproducción 'La conjura de El Escorial', que consiguió la Antena de Oro a la Mejor Película. Su último largometraje ha sido la producción de TVE 'El Clavo de Oro'. Anteriormente trabajó en este medio en las series 'Las picaras', 'Juntas, pero no revueltas 'y 'Jacinto Durante, representante'.

Antonio del Real ha recibido más de diez galardones internacionales y cerca de 40 premios en España, entre ellos, el Premio 'Miguel Picazo' que otorga la Diputación de Jaén en el marco de la Muestra de Cine Inédito Español en Jaén. Este artista ha trabajado con actores y actrices de talla internacional como Claudine Auger, Christopher Mitchum, Julia Ormond, Jason Isaacs, Joaquim de Almeida, Jürgen Prochnow, Pedro Armendáriz, Fernando Fernán Gómez, Agustín González, José Luis López Vázquez, Antonio Banderas o Tony Peck, hijo de Gregory Peck, entre otros.

El Premio de la Academia de Cine de Andalucía se ha otorgado por segundo año consecutivo en el marco de la Muestra de Cine Inédito Español de Diputación. El pasado año recibió este galardón la joven actriz sevillana Sofía Allepuz, protagonista de la película Rita, de Paz Vega. Este largometraje obtuvo el Premio Colorado-Rainbow a la mejor ópera prima en el Festival de Roma, además de ser nominada al Goya a la Mejor Dirección Novel y recibió múltiples Premios Carmen, incluyendo Mejor Dirección Novel.