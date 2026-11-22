Los AOVEs tempranos jiennenses conquistan al público gallego en la Fiesta del Primer Aceite de Jaén. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los aceites de oliva virgen extra (AOVEs) tempranos jiennenses han despertado un notable interés entre el público gallego durante la celebración de la Fiesta del Primer Aceite de Jaén en A Coruña. Las personas que se han acercado a este evento, celebrado en los Jardines de Méndez Núñez, han podido conocer y degustar estos aceites a través de las distintas actividades programadas, además de adquirir los productos de las empresas participantes.

El diputado provincial Francisco Reyes ha mostrado su satisfacción por la acogida de esta iniciativa y ha señalado que "se ha confirmado el objetivo que nos planteábamos, que no era otro que dar a conocer ese aceite temprano y de calidad que elaboran nuestros agricultores y agricultoras en la provincia".

En esta línea, Reyes ha destacado que el público ha podido descubrir las características de los AOVEs jiennenses mediante las catas, las degustaciones y las demostraciones de elaboración de aceite en directo. "Los ciudadanos y ciudadanas de A Coruña se han mostrado sorprendidos, han adquirido muchos de los aceites que hemos trasladado y han valorado muy positivamente su calidad. Muchos de ellos, nos han trasladado que este oro líquido no va a faltar en su cocina", ha remarcado el diputado provincial, que ha participado este fin de semana en la muestra.

Según una nota de la Diputación provincial, en total han sido 35 empresas de la provincia las que han participado en esta Fiesta del Primer Aceite de Jaén en A Coruña de manos de la Diputación de Jaén. De ellas, 33 han sido productoras de AOVEs, a las que se ha sumado una de empresa de artesanía de madera de olivo y otra dedicada a la elaboración de productos de cosmética con aceite de oliva. Estos productos se han mostrado en la zona expositiva de esta feria que también ha acogido durante todo el fin de semana múltiples iniciativas ligadas al aceite temprano jiennense.

Desde el pasado viernes hasta hoy domingo al mediodía, la Fiesta del Primer Aceite de Jaén en A Coruña ha incluido la realización de desayunos de tostadas con primeros AOVEs de esta cosecha, catas profesionales de aceite y degustaciones de productos agroalimentarios "Degusta Jaén". También se han desarrollado distintas actuaciones de flamenco, a cargo del cuadro de Carmen Álvarez, y de coro y de baile, para lo que se ha contado este domingo con la participación del coro y grupo de baile de la Casa de Andalucía en A Coruña.

Durante la celebración de este evento, en el que ha colaborado el ayuntamiento de esta ciudad gallega, el público que se ha acercado hasta los Jardines Méndez Nuñez ha podido asistir también a demostraciones de elaboración de aceite en vivo que han corrido a cargo de la Oleoescuela "Guardián de los Trofeos". Además, Pedro Góngora, de la Asociación de Artesanos de Úbeda, ha elaborado piezas de cerámica de forma artesanal en el marco de esta fiesta.

Asimismo, de forma previa a la celebración de este evento, la Diputación de Jaén también ha llevado a cabo en A Coruña un acto de presentación de Jaén como destino turístico ante más de sesenta agencias de viaje tanto de esta ciudad gallega, como de Vigo y de Santiago de Compostela.

La Fiesta del Primer Aceite de Jaén ha recalado este año en A Coruña después de su celebración en Úbeda a principios del mes de noviembre, donde registró una masiva afluencia de público y se caracterizó por elevadas ventas de AOVE por parte de las empresas participantes.

Desde hace más de diez años, la Diputación de Jaén traslada fuera de la provincia jiennense esta fiesta que se ha llevado a cabo en ediciones anteriores en las ciudades de Valencia, Vigo, Bilbao, Hospitalet de Llobregat, Gijón, Pamplona, Alcalá de Henares, Vitoria, Sabadell y Fuenlabrada.