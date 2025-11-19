El Archivo Digital de la Memoria Histórica de Jaén triplica sus fondos y ya contiene 15.000 expedientes

Francisca Medina, Francisco Reyes y Salvador Contreras en la comparecencia sobre el Archivo Digital de la Memoria Histórica de la provincia de Jaén. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Archivo Digital de la Memoria Histórica de la provincia de Jaén, que está alojado en la página web de la Diputación, ha triplicado sus fondos desde que se abrió hace casi una década y ya contiene 15.000 expedientes y alrededor de un millón de imágenes de jiennenses represaliados tras la Guerra Civil española.

Así lo ha indicado este miércoles el presidente de la Administración provincial, Francisco Reyes, en una comparecencia junto a la vicepresidenta segunda y responsable del Instituto de Estudios Giennenses (IEG), Francisca Medina, y el gerente de este organismo, Salvador Contreras.

El proyecto comenzó su andadura en 2016 con más de 5.000 expedientes digitalizados y cerca de 300.000 imágenes que fundamentalmente procedían del Archivo Intermedio Militar Sur de Sevilla. Ahora, "gracias a la labor constante" del Instituto de Estudios Giennenses, se ha podido "triplicar esas cifras y son ya 15.000 expedientes y en torno a un millón de imágenes las que se pueden consultar en este repositorio documental".

"Se trata de una cifra importante, no definitiva, porque seguimos trabajando y prevemos que esa cifra se va a incrementar con más expedientes procedentes tanto del Archivo Intermedio Militar Sur de Sevilla como de otros archivos donde podremos encontrar información relacionada con jiennenses encausados en el periodo inmediatamente posterior a la Guerra Civil", ha explicado Reyes.

Tras destacar el "incalculable valor histórico" de este archivo, ha felicitado al IEG y a su personal por la labor realizada a lo largo de todos estos años dando respuesta al objetivo "de digitalizar y dar a conocer los expedientes de aquellas personas de la provincia de Jaén que fueron represaliados tras la Guerra Civil".

En este sentido, ha señalado que este portal web "está permitiendo que esta información, tan importante y tan valiosa sobre uno de los periodos más oscuros de la historia de España, pueda estar a disposición de familias, estudiosos e investigadores".

De hecho, ha recibido desde su puesta en marcha más de 5.000 consultas, algunas de las cuales han sido "fuente y base" de libros como 'La represión franquista: mujeres republicanas en Jaén', de Carmen Rueda; 'Historia y memoria de la 24ª Brigada mixta del Ejército Popular de la República formado en Jaén', de Gabriel Ángel Gómez, Antonio Santos y Miguel Ángel Valdivia; o 'Los tiempos oscuros de la nebulosa: Guerra Civil y posguerra', de José Gómez Marfil.

JUSITICIA

"Las administraciones, en la medida de nuestras posibilidades, debemos dar respuesta a la demanda que aún existe de muchas personas que intentan recuperar la memoria de sus antepasados y, sobre todo, dignificarla, porque en muchos casos ha permanecido escondida y oculta durante más de ocho décadas", ha asegurado.

Al respecto, ha puntualizado que ahora que se cumplen 50 años de la muerte de Franco, "esta ingente tarea supone también una manera de hacer justicia a todos esos hombres y mujeres que fueron condenados arbitrariamente sin que hubiesen cometido ningún delito, más allá de tener y defender unos ideales, aunque a veces ni siquiera fuera por eso".

En esta línea, ha subrayado la utilidad de este tipo de archivos en una época como la actual, en la que "por desgracia, desde algunas instancias, partidos o entidades, se está intentando blanquear la dictadura franquista".

"Ahora es más importante que nunca ofrecer información, datos y argumentos sobre lo que realmente ocurrió y padecieron muchas personas en aquella etapa", ha subrayado el presidente de la Diputación jiennense.

INNOVACIÓN

Sobre las características técnicas usadas para configurar este portal, ha explicado que, "además de ser un proyecto de investigación y de desarrollo, es un ejemplo de innovación porque se ha incorporado una base de datos inédita que facilita la recuperación, el tratamiento y la difusión de la enorme cantidad de datos que contienen todos estos expedientes".

Para su elaboración se han hecho trabajos de digitalización, de diseño, creación de bases de datos, descripción, catalogación e indización, con una inversión de la Administración provincial que asciende a más de 175.000 euros.

"Todo este trabajo ha permitido que se pueda acceder de una manera sencilla y ágil, a cualquier hora y sin tener que desplazarse, a estos archivos que contienen más de dos millones de páginas en formato PDF que, entre otros datos, recogen la fecha de nacimiento, de procedencia o residencia de los condenados o condenadas, su profesión, el delito, su afiliación política o la causa de la condena", ha declarado.

Igualmente, ha calificado esta herramienta de "didáctica y pedagógica porque permite también sensibilizar y concienciar a la sociedad" en materia de memoria histórica, ya que "conocer la historia es fundamental, sobre todo para que no se vuelva a repetir".

OTRAS ACCIONES

La realización de este portal de memoria histórica, con el que el IEG "se consolida una vez más como el centro documental por excelencia de la provincia de Jaén", se une a otras acciones que se desarrollan en este ámbito.

Como ejemplo, Reyes ha aludido "las ayudas que está concediendo el Gobierno de España para la búsqueda, localización, exhumación e identificación de víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista".

Al respecto, ha apuntado que a la provincia jiennense llegarán próximamente 300.000 euros, de los que "100.000 euros serán gestionados desde la Diputación de Jaén para actuar en la fosa 25 del cementerio de Linares, donde se calcula que hay en torno a casi 60 personas enterradas".