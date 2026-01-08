El X Aula de Literatura de la UNED en Jaén propone encuentros con seis reconocidos autores entre enero y mayo

Presentación del X Aula de Literatura de la UNED. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Aula de Literatura que organiza el Centro Asociado Andrés de Vandelvira de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en la provincia de Jaén contará este año con seis reconocidos autores: Ángela Banzas, Nativel Preciado, Manuel Vilas, Berna González Harbour, Javier Moro y Luz Gabás.

Participarán en los encuentros previstos entre los meses de enero y mayo en las seis sedes que la UNED tiene en la provincia: Jaén, Úbeda, Linares, Alcalá la Real, Andújar y Martos, y también en el centro penitenciario.

Así se ha indicado este jueves en la presentación de este programa patrocinado por la Diputación y la Fundación Unicaja Jaén, en la que han intervenido la presidenta de esta entidad, Carmen Espín; la diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, y el director de la UNED en Jaén, Vicente Ruiz.

"Se trata de una actividad estable que demuestra nuestro compromiso con la provincia y que va más allá de la labor académica y educativa que desarrollamos", ha explicado Ruiz. Además, ha destacado la presencia de esas "primeras figuras" del panorama literario español en una edición que tiene "un carácter especial porque es la décima de encuentros entre escritores y lectores" jiennenses.

En concreto, Ángela Banzas abrirá este ciclo el 29 de enero en Andújar, Nativel Preciado estará en Martos y el centro penitenciario en febrero; mientras que Manuel Vilas llegará en marzo a Andújar. Seguirá con Berna González Harbour en Jaén y Javier Moro en Alcalá la Real, ambos en abril, y Luz Gabás será la encargada de cerrarlo el 7 de mayo en Linares.

Colomo ha considerado que esta "brillante programación" supone "un ejemplo claro" de cómo se entiende la cultura desde la Diputación de Jaén. "Porque queremos, y así trabajamos día a día, que la cultura sea absolutamente accesible, descentralizada, de calidad, con vocación educativa y abierta a la ciudadanía, viva donde viva", ha destacado.

En esta línea, ha defendido la necesidad de fomentar la lectura en la sociedad. "En un mundo con tanta tecnología como en el que nos encontramos, leer sigue siendo una herramienta insustituible porque nos acerca a ese pensamiento crítico, alejado del ruido, de la inmediatez de las pantallas, nos permite seguir desarrollando esa capacidad de análisis y también es una puerta que abre la imaginación y el diálogo interior".

Al respecto, y más centrada ya en el Aula de Literatura de la UNED, ha enfatizado que "es una forma de encuentro con los demás, con los autores y autoras, con la realidad, pero también con nosotros mismos".

De esta vocación, según ha recordado, "nació este programa que se sigue manteniendo tanto años después con el objetivo fundamental de fomentar el hábito lector, de generar espacios de diálogo con los autores, unos espacios de diálogo donde existe ese contacto directo tan enriquecedor".

Por todo ello, la responsable de Cultura y Deportes ha "felicitado el trabajo que se ha hecho desde la UNED con la programación, porque ha propuesto autores y autoras que son de un primerísimo nivel".

De su lado, Espín ha remarcado que "para la Fundación Unicaja Jaén es un privilegio acompañar a la UNED y a la Diputación en este magnífico programa, que es de los más importantes que lleva a cabo esta universidad". "Una actividad consolidada, que año tras año genera un gran interés entre los lectores de nuestra provincia y que en esta edición seguro que va a gustar mucho", ha concluido.