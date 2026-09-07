El Aula de Ocio del parque Científico Tecnológico Geolit, en Mengíbar (Jaén), atiende este verano a más de 60 menores

La diputada Lourdes Martínez (i), en la clausura del Aula de Ocio de Geolit. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

MENGÍBAR (JAÉN), 7 (EUROPA PRESS)

Más de 60 niños y niñas han pasado durante este verano por el Aula de Ocio puesta en marcha en el Parque Científico Tecnológico Geolit, en Mengíbar (Jaén), con el objetivo de facilitar la conciliación y familiar de las personas que trabajan en las empresas y entidades instaladas en él.

Así lo ha indicado este lunes la diputada de Fondos Europeos y Geolit, Lourdes Martínez, durante la clausura de esta iniciativa, que ha tenido lugar con un desayuno especial y la entrega de premios del concurso infantil '¿Qué es Geolit para ti?'.

El certamen ha invitado a los más pequeños a expresar, a través de su creatividad e imaginación, la visión que tienen del parque científico y tecnológico en el que trabajan sus familias. Se ha estructurado en varias categorías por edades y ha galardonado con un primer y segundo premio los trabajos seleccionados. Además, todos los participantes han recibido un diploma y un pequeño detalle, en reconocimiento a su implicación en esta actividad.

Más de 35 niños y niñas han asistido a la clausura del Aula de Ocio, que también ha incluido un taller de iniciación a la cata de aceite de oliva. Martínez ha destacado la importancia de impulsar iniciativas que permitan que Geolit sea "un espacio pensado no solo para las empresas, la innovación y la generación de actividad económica, sino también para las personas que trabajan cada día en él y para sus familias".

En este sentido, se ha referido la citada aula como una medida que contribuye de forma directa a facilitar la conciliación durante los periodos en los que las vacaciones escolares no coinciden con las laborales. Más de 60 niños y niñas han participado este verano en la programación de este servicio, que es gratuito.

Durante su estancia en Geolit, los menores han disfrutado de numerosas propuestas lúdicas y educativas, entre ellas actividades de robótica, deportes, manualidades, talleres artísticos y juegos de lógica y atención, configurando una programación que combina entretenimiento, aprendizaje y convivencia.

Con este acto, la Diputación de Jaén ha puesto fin a una nueva edición del Aula de Ocio de Geolit, con la que pretende apoyar a las familias, facilitar la conciliación y mejorar las condiciones y servicios que encuentran las personas que desarrollan su actividad profesional en el parque.

De esta forma, la Administración provincial "continúa reforzando Geolit como un entorno competitivo y atractivo para la instalación y crecimiento de empresas", incorporando a su oferta de infraestructuras y servicios medidas dirigidas también al bienestar de las personas que trabajan en ellas y contribuyendo a consolidar "un parque científico y tecnológico más cercano, familiar y conectado con su entorno".