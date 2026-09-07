Publicado 07/09/2026 15:21

El Aula de Ocio del parque Científico Tecnológico Geolit, en Mengíbar (Jaén), atiende este verano a más de 60 menores

La diputada Lourdes Martínez (i), en la clausura del Aula de Ocio de Geolit.
La diputada Lourdes Martínez (i), en la clausura del Aula de Ocio de Geolit. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

MENGÍBAR (JAÉN), 7 (EUROPA PRESS)

Más de 60 niños y niñas han pasado durante este verano por el Aula de Ocio puesta en marcha en el Parque Científico Tecnológico Geolit, en Mengíbar (Jaén), con el objetivo de facilitar la conciliación y familiar de las personas que trabajan en las empresas y entidades instaladas en él.

Así lo ha indicado este lunes la diputada de Fondos Europeos y Geolit, Lourdes Martínez, durante la clausura de esta iniciativa, que ha tenido lugar con un desayuno especial y la entrega de premios del concurso infantil '¿Qué es Geolit para ti?'.

El certamen ha invitado a los más pequeños a expresar, a través de su creatividad e imaginación, la visión que tienen del parque científico y tecnológico en el que trabajan sus familias. Se ha estructurado en varias categorías por edades y ha galardonado con un primer y segundo premio los trabajos seleccionados. Además, todos los participantes han recibido un diploma y un pequeño detalle, en reconocimiento a su implicación en esta actividad.

Más de 35 niños y niñas han asistido a la clausura del Aula de Ocio, que también ha incluido un taller de iniciación a la cata de aceite de oliva. Martínez ha destacado la importancia de impulsar iniciativas que permitan que Geolit sea "un espacio pensado no solo para las empresas, la innovación y la generación de actividad económica, sino también para las personas que trabajan cada día en él y para sus familias".

En este sentido, se ha referido la citada aula como una medida que contribuye de forma directa a facilitar la conciliación durante los periodos en los que las vacaciones escolares no coinciden con las laborales. Más de 60 niños y niñas han participado este verano en la programación de este servicio, que es gratuito.

Durante su estancia en Geolit, los menores han disfrutado de numerosas propuestas lúdicas y educativas, entre ellas actividades de robótica, deportes, manualidades, talleres artísticos y juegos de lógica y atención, configurando una programación que combina entretenimiento, aprendizaje y convivencia.

Con este acto, la Diputación de Jaén ha puesto fin a una nueva edición del Aula de Ocio de Geolit, con la que pretende apoyar a las familias, facilitar la conciliación y mejorar las condiciones y servicios que encuentran las personas que desarrollan su actividad profesional en el parque.

De esta forma, la Administración provincial "continúa reforzando Geolit como un entorno competitivo y atractivo para la instalación y crecimiento de empresas", incorporando a su oferta de infraestructuras y servicios medidas dirigidas también al bienestar de las personas que trabajan en ellas y contribuyendo a consolidar "un parque científico y tecnológico más cercano, familiar y conectado con su entorno".

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