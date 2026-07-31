Baeza (Jaén) se iluminará con más de 30.000 velas para celebrar 'Renacimiento a la luz de las velas'

Presentación de la iniciativa - DIPUTACIÓN DE JAÉN

BAEZA (JAÉN), 31 (EUROPA PRESS)

El casco histórico de Baeza (Jaén) volverá a iluminarse con más de 30.000 velas el próximo 12 de septiembre con motivo de la novena edición de la iniciativa 'Renacimiento a la Luz de las Velas'.

Este evento, impulsado por la Asociación Baezana de Industria, Servicios y Comercios (ABISC) y patrocinado por la Diputación Provincial de Jaén, reforzará este año su oferta cultural con una programación de actividades complementarias.

En esta novena edición, 'Renacimiento a la Luz de las Velas' ampliará su programación con un completo calendario de actividades culturales gratuitas que se desarrollarán en diferentes plazas y espacios abiertos del casco histórico de esta ciudad declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad, con el fin de enriquecer la experiencia de los ciudadanos y visitantes durante toda la jornada.

Entre las principales novedades de este año figura la incorporación de dos nuevos conciertos, que contarán con aforo limitado y para los que será necesario adquirir previamente las entradas a través de la página web oficial de la iniciativa. Además, esta edición contará con una nueva zona de restauración que estará ubicada en el Patio del Picadero de Sementales.

La artista Laura Gallego será la encargada de abrir esta edición el próximo 11 de septiembre con un concierto íntimo de piano y voz en el patio de la antigua Universidad.

Por último, la organización ha renovado la imagen del portal web oficial del evento. El sitio ha sido rediseñado con el objetivo de facilitar la navegación de los usuarios y ofrecer información detallada sobre el recorrido, los aparcamientos, las zonas de interés, recomendaciones para los visitantes y el canal de compra de las entradas para los conciertos.

La diputada de Gobierno Electrónico y Régimen Interior, Inés Arco, ha participado este en la presentación de esta programación de actividades junto al alcalde de Baeza, Pedro Cabrera, y al presidente de ABISC, Juan Pedro Checa.

Durante su intervención, Arco ha puesto en valor la identidad propia de esta iniciativa, destacando que este evento refleja "la apuesta por nuestros municipios, por el talento de su gente y por la riqueza patrimonial que convierte a esta provincia en un destino único".

En esta línea, la diputada provincial ha añadido que este evento "trasciende el ámbito cultural para convertirse en un ejemplo de cómo la colaboración entre instituciones, asociaciones y empresas puede generar oportunidades, atraer visitantes, dinamizar la economía local y reforzar el orgullo de pertenencia".

Asimismo, ha incidido en la capacidad de la iniciativa para implicar a la ciudadanía, asegurando que "cuando un proyecto cultural logra que los vecinos y vecinas lo sientan como propio, no solo está funcionando bien, sino que está dejando huella".