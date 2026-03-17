Los Baños Árabes de Jaén acogen la muestra 'Ver(de) mar de ver(de) tierra' de Lita Cabellut hasta el 19 de abril

Inauguración de la muestra 'Ver(de) mar de ver(de) tierra' de Lita Cabellut. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural Baños Árabes de Jaén acoge hasta el próximo 19 de abril la exposición 'Ver(de) mar de ver(de) tierra', de Lita Cabellut, una muestra compuesta por más de una decena de obras de la artista, que cuenta con cuatro décadas de trayectoria profesional.

El presidente de la Diputación de Jaén, Paco Reyes, ha participado en la inauguración junto a la diputada de Cultura y Deportes, África Colomo; el comisario de la muestra, Eloy Martínez; la directora de Renace, Patricia Galgani; y la propia artista, según ha informado la institución provincial en una nota.

Durante su discurso en la apertura de la muestra, ubicada en la sala de exposiciones temporales 'Luis Berges Roldán', Reyes ha puesto de relieve el talento y trayectoria profesional de Lita Cabellut, "una de las artistas españolas más reconocidas a nivel internacional por su magnífico trabajo y por ser fuente de inspiración sobre el poder de la educación y la cultura a través de su obra".

La exposición 'Ver(de) mar de ver(de) tierra' cuenta con la colaboración de la Administración provincial y de la galería de arte baezana Renace. Sobre la muestra, el máximo responsable de la Administración provincial ha resaltado "el homenaje que ha querido rendir su autora a los más de 70 millones de olivos que reúne este paisaje, así como a la labor y esfuerzo de las personas que trabajan nuestros campos día tras día".

"El olivar y el aceite de oliva forman parte de nuestra identidad, de nuestra historia, cultura y tradiciones", ha afirmado Reyes, que asimismo ha añadido que esta propuesta artística contribuye a proyectar "la fuerza y el carácter de esta tierra y de sus gentes".

Por otro lado, Reyes ha incidido en la apuesta y el compromiso de la Diputación con la cultura y ha subrayado el valor del propio Centro Cultural Baños Árabes de Jaén como espacio expositivo. En este sentido, "esta muestra constituye un atractivo adicional para visitar la provincia, especialmente en una época de gran afluencia como la Semana Santa", ha remarcado el presidente de la Administración provincial.

Por su parte, Cabellut ha agradecido la oportunidad de exponer en el Centro Cultural Baños Árabes de Jaén y ha profundizado en la filosofía de su obra que "destaca por la humildad de sus personajes, protagonistas que trabajan la tierra, nos alimentan y hacen posible la continuidad de nuestras tradiciones más fundamentales como sociedad". Asimismo, la artista ha subrayado que "ellos son los verdaderos héroes, personas cuya labor, a menudo invisible, sostiene el presente y el futuro de todos".

En esta misma línea, el comisario de la muestra ha puesto de relieve la nobleza de los personajes retratados por la pintora y ha afirmado que "los surcos de cada uno de los rostros presentes en esta obra pueden reconocerse en cualquier rincón de la provincia".