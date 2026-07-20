Beas de Segura (Jaén) estrena una escultura dedicada a la literatura mística

Nueva escultura en Beas de Segura - DIPUTACIÓN DE JAÉN

BEAS DE SEGURA (JAÉN), 20 (EUROPA PRESS)

El parque Virgen de la Paz de Beas de Segura (Jaén) ha incorporado un nuevo elemento singular, una escultura dedicada a la literatura mística e incluida en la ruta 'Memoria y paisaje de la sierra' que ha impulsado la Diputación de Jaén en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.

La diputada de Igualdad y Juventud, María Dolores Ruiz, y el alcalde de esta localidad, José Alberto Rodríguez, han participado en la inauguración de esta figura realizada por el escultor José Fernández Ríos con la que se quiere incidir en la importancia que para este municipio tiene la obra de Santa Teresa de Jesús y de San Juan de la Cruz.

Esta escultura es una de las once que se han instalado en diferentes enclaves de este espacio natural, unas figuras que están dedicadas a elementos peculiares e identitarios de la historia, fauna, flora, oficios y personas representativos de estas comarcas.

Todas juntas conforman un recorrido promovido en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, que gestiona la Diputación Provincial y que cuenta con financiación de fondos Next Generation EU.

Se trata de una estrategia que, como ha reivindicado María Dolores Ruiz, "está ayudando a transformar este parque natural tan importante que tenemos en nuestra provincia".

En su intervención, la diputada de Igualdad y Juventud ha agradecido al Ayuntamiento beasense "la implicación que ha tenido junto a la Diputación a la hora de elaborar este proyecto turístico" en el que tienen cabida unas esculturas que "no solamente son arte, también historia, patrimonio y, sobre todo, identidad, en este caso del municipio de Beas de Segura".

Ruiz ha incidido en que el objetivo es "seguir potenciando en las zonas más rurales un turismo que sea sostenible y de calidad", pero también "demostrar cuántos recursos tiene la provincia de Jaén y, sobre todo, lo bonito que tienen muchos pueblos de nuestra tierra".

Para ello, se va a seguir trabajando con los PSTD por toda la provincia, en este caso en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, que es "un gran motor económico y turístico jiennense".

Por su parte, el alcalde de Beas de Segura también ha incidido en la relevancia de este plan que cuenta con una inversión importante de más de dos millones de euros para "emprendimiento, para mejorar el día a día de los empresarios de este parque natural, para mejorar infraestructuras, servicios y en este caso también para poner en valor la huella que muchos, en este caso literatos, dejaron en este bonito espacio".

Respecto a la escultura, Rodríguez ha explicado que incluye dos fragmentos de dos poemas de dos santos, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, "dos personas muy influyentes para las que Beas de Segura fue fuente mística de inspiración".

Sobre estos autores, Rodríguez ha recordado que Santa Teresa vino hace 500 años a la localidad para crear la primera fundación teresiana en Andalucía y años más tarde San Juan de la Cruz, prior del convento del Calvario, llegó como confesor de esta comunidad cristiana que "después de 500 años sigue teniendo vida, siendo el mayor legado que la santa dejó en Beas de Segura y una seña de identidad de nuestro pueblo, además de un recurso turístico para que cada vez más visitantes se acerquen a nuestro municipio".

Por ello, el alcalde de esta población serrana ha agradecido a la Diputación Provincial de Jaén que se apueste por Beas de Segura como punto de interés turístico y en este caso con "dos personas muy influyentes desde el punto de vista religioso, pero sobre todo desde el literario".