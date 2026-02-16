Canena (Jaén) mejora la biblioteca y el aparcamiento municipal a través del Plan Especial de Empleo de la Diputación

Francisco Reyes (c), en la visita oficial a Canena. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

CANENA (JAÉN), 16 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Jaén ha financiado distintas mejoras en la biblioteca y el aparcamiento municipal de Canena a través del Plan Especial de Empleo.

El presidente de la Administración provincial, Francisco Reyes, ha conocido estas actuaciones en el marco de la visita oficial que ha realizado este lunes a esta localidad. Además, ha mantenido un encuentro de trabajo con el alcalde, José Carlos Serrano, con quien han analizado los daños provocados por los temporales de las últimas semanas.

Con respecto a las actuaciones en el marco del citado Plan Especial de Empleo de la Diputación, ha explicado que se "está ejecutando "la recuperación de un espacio como aparcamiento público y la instalación de suelo en la zona exterior de la biblioteca".

Canena ha sido beneficiaria de más de 153.000 euros en distintas anualidades del plan, que la Administración provincial ha puesto en marcha en los últimos tres años para favorecer la generación de jornales en los municipios ante la escasez de las cosechas de aceituna. Unas ayudas que, según ha añadido, los consistorios están destinando en su mayoría al mantenimiento y mejora de instalaciones y servicios municipales.

Por otra parte, en esta visita oficial, Reyes ha analizado con el alcalde "los daños que en este municipio han supuesto la cantidad de borrascas que ha habido y, especialmente en el ámbito rural". Igualmente, se ha desplazado hasta la cooperativa San Marcos, cuyo aceite de oliva virgen extra Tierras de Canena forma parte, por primera vez, de los ocho AOVE Jaén Selección que acompañan a la Diputación de Jaén en múltiples eventos turísticos y gastronómicos a lo largo del año.

El objetivo de esta visita ha sido "conocer un poquito más en detalle la cooperativa, cuántos socios tiene y, especialmente, cómo va la campaña de este año". "Se va a ver mermada por esta situación climatológica, pero también convencido de que una parte importante de ese producto es un producto de calidad", ha comentado Reyes.