Una caravana recorrerá la provincia jiennense para promocionar los cinco festivales de 'Jaén en julio'

JAÉN, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La caravana de 'Jaén en julio' recorrerá la provincia para promocionar los cinco festivales --Un mar de canciones, BluesCazorla, Etnosur, Vértigo Estival e Imagina Funk-- que forman parte de esta estrategia promovida por la Diputación.

El presidente de la Administración provincial en funciones, Francisco Reyes, acompañado por el diputado de Promoción y Turismo en funciones, Francisco Javier Lozano, ha participado en la presentación de esta iniciativa junto a los alcaldes de Martos, Emilio Torres; de Torreperogil, José Ruiz y de Pozo Alcón, Iván Cruz; la concejal de Cultura de Cazorla, Nuria Serrano, y representantes de los citados festivales.

Esta caravana promocional ha empezado este jueves en la capital jiennense su itinerario por la provincia, con el que llegará hasta una docena de municipios para dar a conocer estos eventos. "Cinco festivales que mostramos al resto de España y que convierten a Jaén en un referente de los festivales estivales, donde se puede disfrutar de distintos tipos de música en cinco enclaves maravillosos como son Cazorla, Torreperogil, Pozo Alcón, Alcalá la Real y Martos", ha subrayado Reyes.

Hasta el próximo 4 de julio, esta caravana --que se puede visitar esta mañana en la lonja de la Diputación y que parará esta tarde en la calle Roldán y Marín-- recalará en Úbeda (23 de junio); Cazorla (24 de junio); Pozo Alcón (25 de junio); Alcalá la Real (26 de junio), Andújar (día 27); y Torreperogil (día 29), mientras que el viernes 30 llegará a Linares.

El periplo por la provincia de esta caravana promocional continuará el 2 de julio, en las localidades de Torredonjimeno y Martos y finalizará el día 4 en Quesada y La Iruela.

"Desde la Diputación de Jaén, de la mano de los cinco ayuntamientos que acogen estos festivales y de los directores de los mismos, pretendemos hacer llegar hasta el último rincón de la provincia esta magnífica, singular, variada y rica oferta cultural que tiene Jaén durante el mes de julio", ha remarcado el presidente de la Diputación en funciones.

A través de esta caravana de 'Jaén en julio' se distribuirán folletos informativos de estos cinco eventos, se proyectarán vídeos de los mismos y se reproducirá música de cada uno de ellos.

"Queremos mostrar que los más de 300 artistas nacionales e internacionales que se dan cita en estos festivales son una excusa más para venir a una provincia como la nuestra a lo largo del mes de julio", ha resaltado Reyes.

Por su parte, el director de Imagina Funk, Juan Ramón Canovaca --que ha participado en este acto junto al director de Un Mar de Canciones, Antonio Rosillo, y de Vértigo Estival, José Molina-- ha agradecido a la Diputación la puesta en marcha de esta nueva iniciativa enmarcada en 'Jaén en julio' y "con la que se pretende invitar a la gente a los cinco festivales".

Un mar de canciones abre el fin de semana del 30 de junio y 1 de julio el calendario de 'Jaén en julio', con la presencia en Torreperogil de Kiko Veneno y de bandas como Oh my Rita o Elefantes, entre otras. El fin de semana siguiente, del 6 al 8 de julio, se desarrollará en Cazorla el festival BluesCazorla, con artistas como The Waberboys, Vanessa Collier, Kenny Neal o Joe Louis Walker.

Del 13 al 16 de dicho mes tendrá lugar en Alcalá la Real Etnosur, en el que actuarán Estrella Morente, Albert Pla o Dry Martina; mientras que los días 21 y 22 de julio se celebrará Vértigo Estival en Martos, donde el público podrá disfrutar de artistas como Niña Polaca o Rufus T. Firefly.

La última cita de 'Jaén en julio' finalizará en Pozo Alcón los días 28 y 29 de julio, con el festival Imagina Funk, en el que participarán Osaka Monaurail, Omar o Mop Mop, entre otros artistas.